La venda de petards per Sant Joan ha tornat a pujar en els darrers tres anys a Reus

Les bombetes i els coets clàssics i lluminosos segueixen sent els que més tirada tenen

Actualitzada 20/06/2019 a les 21:44

S’acosta Sant Joan i amb ell, la presència de petards comença a augmentar. És tradició que durant la primera nit de l’estiu i el mateix dia de Sant Joan, a banda de menjar la clàssica coca, es llencin petards, una tendència que més o menys sempre s’ha mantingut en la mateixa línia, almenys, pel que fa a la seva venda.Rafa Rubio és l’encarregat d’una botiga de coets que va obrir l’any 1992 i està situada al carrer de Tarragona, al costat de l’Estanc. Rubio comenta que «més o menys els nivells de venda sempre han estat molt semblants però sí que és cert que ara fa tres anys que està pujant una miqueta», tot i que matisa que «no és una pujada gaire gran, però per poc que sigui sempre ajuda». De fet, el responsable de la botiga explica que «la venda de coets va patir una baixada molt important fa 10 o 9 anys, amb l’arribada de la crisi, com és normal, i va seguir en aquesta dinàmica fins fa 3 anys».Aquest pas de la crisi econòmica encara es nota una mica en la venda d’alguns petards que, abans, eren un clàssic, els voladors. «Aquests coets, que són molt bonics perquè pugen ben amunt i dibuixen una petita palmera al cel, ara no els estem venent tant perquè han augmentat una mica el preu i la gent prefereix comprar altres exemplars. Tot i que és veritat que ara s’ha remuntat una mica» detalla Rubio.Tant el comerç del carrer Tarragona com una botiga del centre de la ciutat coincideixen que els coets més venuts segueixen sent els americans, coneguts antigament com a xinos, les bengales, les bombetes, i els paquets de petards clàssics. Entre aquesta llista no hi ha les boles de fum que fa anys van quedar descatalogades per problemes de seguretat, tot i que ara han tornat al mercat renovades.També, tots dos comerços indiquen que quan Sant Joan cau en cap de setmana perjudica una mica les seves vendes perquè la gent marxa de pont, tot i que esperen que aquesta tarda sigui quan més gent acudeixi a comprar els coets.En total, a la província de Tarragona hi ha 187 punts de venda autoritzats pel Govern, entre casetes i locals.Des de la Generalitat recorden que els petards no s’han de manipular, tampoc guardar-los a la butxaca o encendre’ls a la mà, ni llençar-los massa a prop de les persones i fer-ho a més de 500 metres dels boscos. Tampoc posar-los dins d’ampolles o maons, entre altres recomanacions.