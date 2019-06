El menor d'un any que va caure d'un segon pis a Reus es troba fora de perill

El nen es troba a l'UCI de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

El nen d'un any que va caure ahir d'un pis de Reus es troba fora de perill segons han confirmat fonts de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a Diari Més. El menor va ingressar ahir per la tarda a la Unitat de Cures Intensives del centre hospitalari i el seu pronòstic és menys greu.La caiguda es va produir quan passava un minut de les 16 hores en un habitatge del carrer Dom Bosco de la capital del Baix Camp. El menor, que es va precipitar des d'una segona planta, va resultar ferit greu i va ser traslladat amb helicòpter fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.El succés es va produir un dia després que una menor de 5 anys caigués dimecres des d'una finestra d'un habitatge de tres plantes a Valls. La nena de nacionalitat xinesa s'hauria precipitat de forma accidental. La menor va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb pronòstic greu per una commoció cerebral i diverses contusions.