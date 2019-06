Una quarantena de reusencs protesten pel tancament d'Aldi al Tecnoparc

Els manifestants han sortit des de Mas Pellicer fins al supermercat on han entregat una carta a l’encarregada

Actualitzada 20/06/2019 a les 21:15

Molestos per l’Ajuntament

Els veïns de Mas Pellicer han deixat clar avui a la tarda que no es quedaran de braços plegats davant el tancament de la cadena de supermercats Aldi. Tal com va avançar Diari Més, aquest establiment que es troba a la zona del Tecnoparc abaixarà la persiana per traslladar-se als nous terrenys on s’ha de construir el nou supermercat, entre l’avinguda de Salou i el carrer Flix.Aquest tancament suposa una gran pèrdua per als veïns de Mas Pellicer que podien anar a comprar sense agafar el cotxe. És per això que avui a la tarda han decidit reunir-se davant del seu local i iniciar una caminada junts fins a les portes d’Aldi. «Estem molt enfadats perquè ens adonem que els barris cada dia estan més discriminats», ha recriminat Eduardo Navas, president de l’Associació de Veïns de Mas Pellicer, mentre caminava amb el grup direcció al supermercat.Els veïns d’aquesta zona lamenten que «ens van treure l’Shclecker, La Caixa i ara l’Aldi, al final només ens quedarà la farmàcia».Navas ha criticat a l’Ajuntament preguntant-se que «quan l’alcalde o els regidors diuen que els barris també són Reus, no sabem a què es refereixen. Perquè en un barri on viuen 5.000 persones ens estan deixant sense res». «Els barris necessitem sentir que pertanyem a Reus de veritat i tenim les necessitats cobertes», ha etzibat Navas i ha afegit «l’Ajuntament ha de vetllar pel benestar dels veïns i avui en dia només es preocupa per cobrar-nos els impostos». Navas també ha avisat que es reunirà amb el consistori per parlar d’aquest tema.Els manifestants han arribat a les portes del supermercat poc després de les set de la tarda, hora en què han sortit des del local de Mas Pellicer. Un cop han arribat allà, s'han situat de manera ordenada i tranquil·la davant de les portes, deixant sortir a aquells que ja havien efectuat la seva compra al supermercat però sense deixar entrar nous clients fins que no sortís l’encarregada de l’establiment. Moltes eren les persones que preguntaven què estava passant i, la majoria, entenien la concentració dels veïns i els donaven suport.Els manifestants han estat prop de 40 minuts concentrats a les portes del supermercat esperant que l’encarregada sortís per a poder entregar una carta explicant com se senten els veïns. «Ens dol enormement que el que ha estat el nostre supermercat de confiança marxi sense previ avís i sense donar una raó deixant a moltes famílies sense un supermercat de referència», es pot llegir en la carta que han redactat on també han escrit que «ens dol profundament que no hagin comptat amb nosaltres per poder ajudar-los a trobar una solució alternativa al tancament».Finalment, l’encarregada ha atés a Eduardo Navas qui, després de parlar durant uns minuts amb ella, ha entregat la carta a l’espera d’una resposta per part de la cadena. «M’ha comentat que demà tindrem una resposta formal d’Aldi. Si no és així, ens tornarem a manifestar aquí i ho farem al matí, sense deixar entrar ningú, perquè així ens perjudicarem les dues parts», ha avisat Eduardo Navas. La manifestació ha finalitzat tot seguit amb els crits de «l’Aldi no es tanca».