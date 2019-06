Reus ofereix auditories energètiques a domicili per a persones grans i amb dificultats de mobilitat

L’Ajuntament preveu que enguany se’n facin una quarantena

Actualitzada 20/06/2019 a les 14:45

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa aquest any un nou servei d'auditories energètiques en habitatges on viuen persones grans o amb discapacitat, amb dificultats de mobilitat i en situació de pobresa energètica. Es tracta d'una nova iniciativa social i mediambiental, que té l’objectiu d’apropar el Punt d’Assessorament Energètic (PAE) a persones que tenen dificultats per desplaçar-se fins als centres cívics de la ciutat, on el servei s’ofereix per al conjunt de la ciutadania. Durant el primer semestre d'enguany s'han fet 20 auditories i la previsió és que se’n facin 20 més fins a final d’any, adreçades a persones que han sol·licitat la subvenció de pobresa energètica i que presenten factures amb un consum excessiu o molt baix.En el seu conjunt, el Punt d’Assessorament Energètic ha fet unes 1.500 atencions des que es va posar en marxa l'any 2017.L’enginyer tècnic industrial del PAE, acompanyat d’una auxiliar tècnica de gent gran i dependència, ha estat l’encarregat de fer aquestes auditories, que ofereixen informació de qualitat sobre la realitat energètica de cada llar. La visita a l’habitatge dura entre 35 i 40 minuts, i les recomanacions més habituals són canviar la potència contractada, passar del mercat lliure al mercat regulat, fer servir bombetes de baix consum i sol·licitar el bo social.A més, s’han instal·lat a les llars beneficiades airejadors a les aixetes, que serveixen per reduir el consum d'aigua i faciliten un consum més responsable. Aquests aparells són els que distribueix Aigües de Reus durant les campanyes d'estalvi d'aigua i han estat cedits per aquesta empresa municipal a l'Ajuntament.Segons informa l’Ajuntament, les persones visitades han valorat de manera positiva l'auditoria, ja que els tranquil·litza que una persona experta revisi les seves factures i els aconselli sobre diversos aspectes relacionats amb el consum energètic. Així, per exemple, se'ls ha informat que la contractació de la tarifa de discriminació horària pot reduir de forma considerable el cost de la factura o se'ls ha advertit que els electrodomèstics vells consumeixen molt.Ara, els tècnics dels Serveis Socials municipals estan analitzant la informació obtinguda a través d’aquestes vint auditories, per tal de tenir-la en compte a l’hora de posar en marxa noves accions per fer front a la pobresa energètica.