«Qui ha creat aquest problema han estat les altes instàncies jurisdiccionals»

L’advocat de Puigdemont i Comín lamenta que «la justítica espanyola no té contrapès i això els dona un poder perillós»

Actualitzada 19/06/2019 a les 21:52

—Estan molt bé, molt tranquils i ocupats a la vegada per totes les tasques que han de realitzar. Ho estan vivint tot amb molta fermesa, ells saben que no es pot fer ni una passa enrere.—No van voler que l’agaféssim. Bàsicament perquè ells s’estan saltant la llei i fan el que volen. No van voler acceptar-ho i ara ho hem presentat per registre i hauran de resoldre-ho. Nosaltres vam anar allà perquè havíem d’anar, si no, tampoc hi haguéssim assistit. Nosaltres sabem que el registre es presenta per escrit i ho teníem tot preparat i ho vam enviar aquell mateix dia.—Sí, un cop que això surti de l’Estat Espanyol això tindrà un altre tipus de resolució. L’Estat seguirà dient coses però nosaltres quan arribi el moment doncs actuarem fora.—Bé, nosaltres no sabem el dia exacte però sabem que estaran allí i amb el dret de la Unió Europea a la mà hauran de resoldre’s en aquest aspecte.—Tindrien immunitat en tots els països de la Unió Europea de fet, ja la tenen però l’Estat no l’està respectant.—El fet de venir o no venir és més de seguretat que no pas de legalitat. A Espanya pot passar qualsevol cosa igual que a Turquia.—No. Ells la decisió ja la tenien presa fa molt temps el que passa que evidentment nosaltres comencem a assessorar-los el dia 28 o 29 d’octubre del 2017 i ho seguim fent ara però la decisió va ser política i prèvia.—Sabem tot el que faran. Ells se saltaran la llei de totes les maneres possibles per intentar aconseguir dos objectius: per una banda que Puigdemont, Comín i Junqueras no entrin al Parlament Europeu; i per l’altra, si és possible, posar-los a la presó. Però jo dic el mateix que moltes vegades he dit al jutge Llarena, si vostè està tan segur que no tenen immunitat perquè no cursa la tercera euroordre? És tan senzill com això.—Hi haurà una sentència que no ens agradarà. Tot i que, com a mínim, per a Junqueras no hauria d’haver-hi aquesta sentència perquè com a mínim ell té immunitat. Però estan tan llançats que els importa molt poc el què digui la llei i Europa.—Mentre estigui judicialitzat i els qui manin a Espanya siguin els jutges jo no veig cap solució. Hem de canviar les altes instàncies jurisdiccionals espanyoles que són les que creen el problema. Caldria fer una sèrie de reformes i estructurar un estat a partir de principis molt bàsics i clars que són els mateixos que recull l’article 2 del Tractat de Lisboa i en molts textos legals de la Unió Europea. Ara mateix les altes instàncies jurisdiccionals no tenen contrapès i això les converteix en un poder perillós.—Per descomptat. Els jutges han decidit que els catalans som els dolents, però que passarà si un dia decideixen que són els socialistes, els andalusos o els gallecs. Les decisions polítiques no poden estar en mans de les altes instàncies jurisdiccionals que més utilitzen el seu poder. Un bon exemple en aquests moments és el que va passar amb el cas de Lula, un alt magistrat coordinat amb una sèrie de fiscals enfonsen la carrera política de Lula, el posen a la presó i altera la política brasilera i també fent Ministre de Justícia a Bolsonaro. Jo veig molts paral·lelismes.