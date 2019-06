Els Gegants i la Mulassa han actuat a la plaça pels nens, que després han pogut veure l'Ou com balla

Actualitzada 20/06/2019 a les 12:26

Més de 2.000 escolars han passat aquest dijous per la Plaça del Mercadal de Reus per veure els Gegants i la Mulassa, menjar coca amb cireres i viure la festa de Corpus, que ha començat a les 9:30 h amb el Toc de Festa des del Campanar, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat.A les 10:00 h s'ha obert l'Atri de Sant Sebastià de la Prioral, a la plaça del Castell, per veure l'Ou com balla. Es podrà veure fins al diumenge de 10.30 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.30 h.