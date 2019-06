La PAH demana «solucions reals» per a les famílies del bloc Sant Magí de Reus

L’edifici va haver de ser desallotjat a finals d’any per un ensorrament parcial però encara hi resideixen diverses persones

Un bloc en mal estat

Primera reunió a tres bandes

L’edifici ubicat al número 35 del carrer Sant Magí va haver de ser desallotjat el setembre de l’any passat per un ensorrament parcial mentre l’interior estava ocupat. Actualment, encara hi ha diverses famílies vivint en aquest bloc i, una d’elles, assisteix a cada reunió de la Plataforma Afectats per la Hipoteca (PAH) per intentar trobar una solució. Necessitem que l’Ajuntament aporti «solucions reals» i no pedaços.«La nostra companya, Choub, està usurpant un habitatge, això és cert, però ho fa perquè no té cap alternativa habitacional per part de l’administació», denuncia Sandra Casanova, membre de la PAH. Precisament, ahir al matí, Choub tenia un judici i va rebre el suport de les companyes d’aquesta plataforma, un judici que finalment es va acabar anul·lant, fet que van celebrar des de l’entitat.«Tenim moltes companyes que són recuperadores d’habitatges i ho fan perquè no s’està aplicant la llei 24/2015 a l’Ajuntament».Aquesta normativa va crear-se davant la crisi econòmica que va afectar a tantes persones i va provocar que moltes es quedessin sense habitatge i, el que regula aquesta llei és que «tothom tingui accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial», segons detalla l’article 5 de la llei 24/2015.L’edifici de Sant Magí va haver de ser desallotjat a finals de l’any passat per un ensorrament en una part del bloc. Amb tot, des de la PAH asseguren que «encara hi ha moltes persones vivint allí». De fet, detallen que «només dues famílies que tenien menors van ser desallotjades i col·locades en un altre edifici quan tocava» i afegeixen que «l’Ajuntament diu que està apte per residir-hi però això és mentida. Nosaltres hem estat dins l’edifici i és un perill». La mateixa plataforma concreta que «les condicions són pèssimes, hi ha esquerdes on t’hi cap el puny de la mà perfectament, les escales estan que es cauen, tot està a punt d’ensorrar-se» i afegeixen que «quan és més perillós és en els dies de pluja perquè les esquerdes es fan més grans, com va passar l’any passat».«Ara que torna el mateix govern, seguirem insistint i fent accions fins que ens escoltin, perquè les lleis estan per aplicar-les», denuncia Casanova. Des de la PAH exigiran al nou equip de govern que trobin una solució per a les famílies que estan recuperant els habitatges però «no pedaços, sinó solucions reals».El passat mes de maig l’Ajuntament, la PAH i un banc van reunir-se per primer cop per analitzar una situació de lloguer social, una reunió que des de la plataforma els agradaria continuar mantenint per anar trobant solucions per totes les persones que pateixen aquesta manca d’habitatge i que per això els han d’ocupar. «És una vergonya que haguem de pagar 1.000 euros per un pis que realment costa 500», critica Sandra Casanova.