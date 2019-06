L'Ajuntament de Reus crea un 'kit' pels organitzadors d'actes festius on se serveix menjar

L'equip inclou elements bàsics com estovalles o guants i també líquid desinfectant

Actualitzada 20/06/2019 a les 10:15

La regidoria de Salut de l'Ajuntament de Reus ha creat un equip de seguretat alimentària que posa a disposició dels organitzadors d'esdeveniments festius que tenen lloc a la ciutat i en els que es venen o manipulen aliments.El kit s'estrena aquest dijous, 20 de juny, amb motiu del repartiment de coques amb cireres que es fa a la plaça del Mercadal en el marc de la celebració de la festivitat de Corpus.L'equip consta d'estovalles per cobrir les taules, davantal, casquet, guants, rotlle de paper cuina i una solució hidroalcohòlica desinfectant. Amb el material s'entrega també un full d'instruccions bàsiques d'ús, i les indicacions de què cal fer quan s'està manipulant els aliments.L'Equip està previst que s'utilitzi també a Barraques de Festa Major i a la Fira de Sant Jaume.L'objectiu de la iniciativa, segons expliquen des del consistori, «és garantir que en la celebració d'actes festius on hi ha manipulació d'aliments s'observin unes condicions bàsiques d'higiene». Es considera manipulador d'aliments a tota persona que realitzi serveixi, talli, fraccioni, emboliqui o cuini aliments.