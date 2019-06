Greu un menor d'un any després de caure d'un segon pis a Reus

El nen ha estat evacuat en helicòpter fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Actualitzada 20/06/2019 a les 22:04

Un nen d'un any ha resultat ferit greu després de caure des d'un segon pis a Reus. Els fets s'han produït quan passava un minut de les 16 hores en un habitatge del carrer Dom Bosco de la capital del Baix Camp.Segons han confirmat fonts del SEM, el menor hauria caigut d'un segon pis i, inicialment, estava bé. El nen hauria empitjorat i ha estat evacuat amb pronòstic greu per diverses policontusions fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Fins al lloc també s'han desplaçat dues ambulàncies del SEM, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.El succés arriba un dia després que una menor de 5 anys caigués ahir des d'una finestra d'un habitatge de tres plantes a Valls. La nena de nacionalitat xinesa s'hauria precipitat de forma accidental. La menor va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb pronòstic greu per una commoció cerebral i diverses contusions.