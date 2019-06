Fito Luri contarà la història de Rosaura a la Prioral de Reus

L'experiència gastro-musical es farà tots els divendres dels mesos de juliol i agost a les 20 hores

Actualitzada 20/06/2019 a les 15:57

Fito Luri es posarà a la pell d'un trobador contemporani per desgranar la tràgica història de la bella Rosaura, la filla del campaner de Reus, i el capità de les tropes del rei Felip IV. L'experiència gastro-musical permetrà a visitants coneixèr la llegenda que va publicar, l’any 1920, Claudi Montanya a la Revista del Centre de Lectura a través de versos i cançons.L'activitat, d’una hora de durada, se celebrarà cada divendres dels mesos de juliol i agost a les 20 hores al Campanar de la Prioral de Reus, des d'on es podrà veure la posta de sol des d'unes vistes privilegiades de la posta del sol sobre el Camp de Tarragona. La vetllada s’acompanyarà d’un tast de vi, gràcies a la col·laboració de la DO Tarragona per un preu de 13 euros. Per als joves entre 8-17 anys l'entrada serà de 10 euros, mentre que els infants (0-6 anys) podran accedir de forma gratuïta.