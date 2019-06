El Banc dels Aliments busca voluntaris per gestionar el magatzem del Camp de Tarragona

L'entitat demana «més mans» per poder distribuir «més d'11.000 quilos diaris» d'aliments

Actualitzada 20/06/2019 a les 12:50

El Banc dels Aliments fa una crida per trobar més voluntaris, ara que arriba la temporada de l'estiu. Emparats en el lema 'la fam no fa vacances', l'entitat busca persones disposades a dedicar algun o alguns matins, cada setmana per preparar, classificar i repartir els aliments de seu magatzem i que s'entreguen a les entitats socials del Camp de Tarragona.El Banc recorda que es reparteixen diàriament «més d'11.000 quilos» d'aliments. Els voluntaris fan falta al magatzem de l'entitat, ubicat a Reus, i s'anima a totes aquelles persones «que tingui ganes de moure's i fer activitat física». Els interessats poden inscriure's a través del telèfon i el correu electrònic de l'associació.