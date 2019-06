Diari Més entrega el ventall de la Festa Major de Sant Pere a l'alcalde

L’exemplar es podrà recollir de forma gratuïta a partir del dia 25 a les sis de la tarda al Gaudí Centre

Actualitzada 19/06/2019 a les 21:27

Com és tradició, Diari Més participa activament un any més en la Festa Major de Sant Pere i, enguany, ho fa amb un ventall decorat amb els Nanos de Reus, concretament el Xiquet i la Xiqueta, que enguany compleixen 50 anys des de la seva remodelació realitzada per l’escultor David Constantí.Ahir al matí, el Director General del mitjà, Carles Abelló va fer entrega d’un vano de les festes a l’alcalde de la capital del Baix Camp, Carles Pellicer en una trobada a l’Ajuntament reusenc.Totes aquelles persones que vulguin tenir el seu ventall de festes del Diari Més podran aconseguir-lo la setmana vinent. Concretament, el pròxim 25 de juny els vanos estaran disponibles per a tothom que el vulgui al Gaudí Centre, a la plaça del Mercadal. Cada persona podrà retirar un exemplar de manera totalment gratuïta a partir de les 18 h. i fins a exhaurir les existències.El vincle d’aquest mitjà de comunicació amb la Festa Major de Sant Pere es va crear fa uns anys i després d’oferir diversos models de motxilles de cordes, decorades amb diferents elements festius del seguici, enguany Diari Més ha volgut apostar per un ventall amb els colors corporatius del mitjà, el groc i el blau, i amb dos nanos, concretament, el Xiquet i la Xiqueta de Reus que, enguany, com la resta de Nanos, estan de celebració.