Mercadona compra el solar de La Sedera per establir-hi un súper

El següent pas serà presentar el projecte

Actualitzada 18/06/2019 a les 21:11

Els terrenys de La Sedera ja tenen un nou propietari després que Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell, i Mercadona hagin arribat a un acord per a comprar aquest espai, tal com ha pogut confirmar Diari Més. Finalment, després de 10 anys sense utilitzar aquest espai, després que el 2016 s’enderroqués l’antiga fàbrica, els terrenys tindran, novament, un ús comercial. És per això que des de Mercadona apunten que, tot i que encara no han entregat el projecte a l’Ajuntament, podran construir un nou supermercat en aquest indret.Les mateixes fonts no confirmen ni desmenteixen que la construcció d’aquest nou establiment provoqui el tancament d’algun supermercat de la mateixa cadena que hi ha en zones pròximes. «El que està clar és que el 2023 hem de tenir totes les botigues amb el nou model, per tant, és normal que en situacions com aquesta el supermercat nou podria facilitar el trasllat dels altres establiments», comenten des de Mercadona i afegeixen que «amb tot, encara no tenim res concret sobre aquest aspecte perquè és un projecte a llarg termini».Aquest nou model consisteix a potenciar l’eficiència de cada botiga. Tant de cara als clients com pel consum energètic del local que permet reduir-lo fins a un 40% en els nous supermercats. És per això que en alguns establiments decideixen fer obres però en d’altres, donada la proximitat d’un nou espai per a construir-ne un de nou, s’opta per tancar-ne un per obrir-ne un altre.De fet, les mateixes fonts indiquen que encara s’ha de redactar un projecte de supermercat i enviar-lo a l’Ajuntament perquè aquest doni el vistiplau, malgrat que, apunten, encara no hi ha uns terminis clars sobre el futur de la construcció d’aquest nou establiment adequat als nous models.