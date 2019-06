La Nova Moixiganga encisa al públic amb acrobàcies i equilibrisme

Una quinzena de persones van presentar els vestits i elements inspirats en el ball tradicional

Actualitzada 18/06/2019 a les 21:53

A finals de maig Reus Circ Social va presentar la Nova Moixiganga, inspirada en el ball tradicional de figures acrobàtiques i ahir a la tarda va emplaçar a tots els curiosos a fer un primer tast del que ha estat assajant aquest grup.Una quinzena de participants, petits i grans, van sortir del darrere de la plaça de la Patacada davant l’expectació d’una trentena d’assistents que esperaven curiosos que comencés la demostració. Al ritme de la música, procedent d’una antiga partitura trobada a Banyoles i que utilitzava la moixiganga de Reus fa 100 anys, els integrants del nou ball van presentar-se davant la gent amb una figura acrobàtica que deixava ben visible totes les cares, per posteriorment, donar la benvinguda amb un breu parlament.«Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta presentació, estem molt contents de recuperar un element festiu que havíem perdut», va explicar Rafa Arencón, president de l’ONG que ha recuperat aquest ball, i va afegir que «ara podem tornar a gaudir-lo amb persones de Reus i nouvingudes aportant el seu esforç per fer una Festa Major de tots».Seguidament, van exhibir un gran desplegament de figures acrobàtiques tant grupals com individuals que van arrencar els aplaudiments de tots els assistents als qui van deixar impressionats amb més d’un moviment.«Estem molt contents perquè hem tingut una gran acollida, estem segurs que la gent s’acabarà fent seva la moixiganga», comentava satisfet Rafa Arencón que també va argumentar que «la vestimenta no està clar que fos d’aquests colors -groc i vermell- perquè les fotos d’aleshores eren en blanc i negre però la forma arlequinada sí que l’hem respectat i tot indica que els colors, si no eren exactament aquests, s’aproximava bastant».«Ens agrada recuperar les tradicions que són una oportunitat d’aportar allò que un té dins i fer-la més inclusiva», va comentar Arencón i va afegir que «l’acrobàcia està en el fons de la cultura de tota la mediterrània». És per això que, tal com va anunciar Arencón a l’inici de la presentació, en aquest grup de 15 persones s’hi poden trobar nacionalitats diverses.