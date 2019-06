Adjudicat el servei de neteja a les escoles per més de 2 milions d'euros

L’Ajuntament ha englobat en un únic lot les tasques de neteja de l’estiu i del període lectiu com demanaven les treballadores

Un any de pròrroga

L’Associación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) va interposar, l’estiu de l’any passat, un recurs contra la licitació del servei de neteja de les escoles públiques d’infantil, primària, especial i les escoles bressol municipals davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que, a principis d’any, va desembocar en una resolució favorable a aquesta associació i, en conseqüència, va obligar a l’Ajuntament de Reus a retirar la licitació que havia fet per aquest servei, la qual estava dividida en dos lots, i redactar-la de nou en un únic lot.Aquesta nova licitació ha estat adjudicada per 2.225.732,45 euros, amb IVA inclòs, a l’empresa Iss Facility Services, S.A., la mateixa que fins a data d’avui estava realitzant aquestes tasques de neteja als centres públics. Fins ara, el consistori havia decidit prorrogar aquest contracte, per no deixar sense servei les escoles mentre es redactava i es completava el nou procés de licitació.El consistori va redactar, l’any passat, una primera licitació en dos lots diferenciats, un referent al període lectiu i l’altra per a l’estiu, quan comencen els casals. Aquesta opció precaritzava les condicions de les treballadores i les implicacions del nou conveni col·lectiu, que es va signar l’any passat, podia comportar que els preus que s’oferien al plec no cobrissin totes les despeses que el servei genera.El Tribunal Català de Contractes va suspendre aquesta licitació de dos lots fet que provocava que l’empresa encarregada d’aquestes tasques, Iss Facility Services S.A., hagués de deixar d’ocupar-se de les instal·lacions el 30 d’abril del 2018 però, atenent el sistema de pròrroga, l’empresa va seguir fent-se càrrec de la neteja dels centres públics reusencs amb les condicions anteriors, encara favorables a les treballadores. Ara amb la nova licitació s’hauria pogut donar el cas que una altra empresa es fes càrrec d’aquest servei de neteja i posés en risc el treball de les 60 persones en plantilla però el consistori, preveient aquest escenari, va obligar a la nova empresa en qüestió a subrogar el personal i, per tant, garantir la seva continuïtat. Això no ha passat, ja que la mateixa empresa que ha realitzat aquesta tasca en els darrers dos anys s’ha adjudicat la licitació. De fet, només dues s’hi van presentar, la guanyadora i una altra que va quedar exclosa del procés per no presentar tota la informació reclamada. Amb la nova licitació les treballadores s’asseguren que podran fer la seva feina sense precarietats.