Udon obrirà portes a La Fira Centre Comercial aquest dijous

Actualitzada 18/06/2019 a les 13:51

La Fira Centre Comercial ampliarà a partir d’aquest dijous 20 de juny la seva oferta de restauració amb la inauguració, a la Planta Segona, d’un establiment de la cadena de cuina asiàtica UDON.L'obertura del nou local d’UDON forma part de l'expansió d’aquesta empresa i permetrà a La Fira, Centre Comercial gestionat per Merlin Properties oferir encara més varietat per dinar i sopar als seus clients i visitants un cop el nou restaurant obri portes.La cadena UDON va iniciar la seva trajectòria fa més de 15 anys important a tot l’estat espanyol el concepte de noodle bar que a l’Àsia és tota una tradició des de fa més de quatre segles.Els establiments d’UDON destaquen per oferir als seus clients receptes elaborades amb matèries primeres fresques, ecològiques i de proximitat amb l’avantatge que tots els plats, a més, es cuinen al moment.