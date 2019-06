Mas Pellicer es manifestarà contra el tancament d'Aldi al Tecnoparc

L’AVV assegura que l’empresa es traslladarà al nou supermercat que estan construint entre la carretera de Salou i el carrer Flix

Aldi no es pronuncia

122 treballadors nous

El supermercat Aldi ubicat a la zona del Tecnoparc tancarà les seves portes quan el nou edifici que s’està construint entre la carretera de Salou i el carrer Flix s’inauguri, almenys, així ho asseguren els veïns de Mas Pellicer a Diari Més.La decisió ha agafat per sorpresa als residents d’aquesta zona que van a comprar en aquest supermercat per la seva proximitat. «El tancament d’Aldi ens afecta molt perquè molta gent d’aquí anàvem a comprar sense necessitat d’agafar el cotxe», explica a aquesta redacció el president de l’Associació de Veïns Mas Pellicer, Eduardo Navas, qui afegeix que «hem conegut que aquest supermercat tancarà perquè les caixeres ens ho han comentat».«Els veïns estem molt enfadats. Primer ja ens van treure La Caixa i ara ens treuen el supermercat. Al final haurem d’agafar un helicòpter per anar a comprar» reivindica Navas que assegura que «no ens quedarem de braços plegats perquè al final ens deixaran sense res aquí al barri».És per això que els veïns de Mas Pellicer estan preparant una manifestació per aquest dijous a la tarda que sortirà des del barri fins a l’Aldi, per tal de mostrar el seu rebuig a aquesta decisió.Des d’aquesta cadena de supermercats no es pronuncien sobre si realment es farà aquest trasllat cap al nou supermercat d’unes dimensions més grans que s’està construint des de principis d’any. Amb tot, sembla que els treballadors ja han estat avisats d’aquest canvi.Una decisió que els veïns entenen però no comparteixen. «És raonable que l’empresa s’hagi de buscar la vida però no d’aquesta manera», critica el president de l’AVV Mas Pellicer que detalla que «aquí va molta gent a comprar, han viscut dels ingressos de la gent d’aquí, per això volem que el supermercat sigui una mica més social».El que demanen els veïns és que el supermercat, abans de prendre la decisió del seu tancament, hagués preguntat als veïns si estaven d’acord o no amb aquest trasllat cap al nou espai. «Quan tanqui el d’aquí, molts veïns ja no anirem a comprar en aquesta cadena de supermercats perquè al final, si hem d’agafar el cotxe, acabarem anant a un altre lloc», explica Navas qui retreu a aquest supermercat que «mai han col·laborat amb les festes del barri, a vegades hem demanat ajuda, com per exemple que ens donessin caramels, però mai han volgut ajudar-nos».Aquesta cadena de supermercats té previst contractar fins a 122 treballadors a Catalunya i les Illes Balears per assumir l’augment de compres durant la campanya d’estiu i l’arribada de la temporada turística. Els nous llocs de feina seran, principalment, en municipis turístics de costa com Lloret de Mar, l’Escala, Platja d’Aro, Palafrugell, Calonge, Blanes o Cunit.