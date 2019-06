Els alumnes de l'Escola Marià Fortuny es converteixen en arquitectes i enginyers

Durant el matí d’ahir van exhibir els seus treballs de l’’Arquisteam’

L’Escola Marià Fortuny va obrir les portes del centre ahir al matí per exhibir l’exposició Arquisteam als pares i mares dels alumnes. Concretament, la mostra es va poder visitar entre les 9 h. i les 10.30 h. en la qual tots els nens i nenes de l’escola van passar pels diferents estands muntats per cada curs sent atesos pels mateixos alumnes i rebent les explicacions tant teòriques com pràctiques del projecte que han estat realitzant durant tot l’any.L’exposició va comptar amb l’exhibició d’alguns projectes i reptes Steam (acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) que l’alumnat del centre ha treballat al llarg del present curs escolar.A més, també van mostrar-se les propostes resultants del treball conjunt amb els arquitectes, professors i estudiants de l’ETSA (l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV) i el COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya) de Tarragona, una aliança establerta a partir del programa Magnet per promoure el treball de les Steam a través de l’arquitectura.Aquesta iniciativa s’engloba dins el programa Arquiescola promogut pel COAC, de la qual ha sorgit el projecte Transformar la llum que és el fil conductor de les activitats realitzades per l’alumnat del Marià Fortuny que van exhibir-se ahir al matí.Així doncs, l’Arquisteam va mostrar, entre altres iniciatives, les gelosies i el treball amb beebots, unes abelles robot, dissenyat a Infantil, la construcció de tipis, la clàssica tenda dels indis, a Cicle Inicial, el muntatge de Lego WeDo a Cicle Mitjà o la creació de rellotges de sol i làmpades a Cicle Superior, afegint-se a d’altres reptes Steam que ajuden a generar innovació, així com associar el pensament lògic amb la creativitat. Tot això amb l’objectiu de convertir la llum en l’element central de tots els seus invents com, per exemple, ser el motor de moviment dels beebots o l’element clau en els rellotges i làmpades solars.