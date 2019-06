El pàrquing de l'Hospital de Reus, tancat durant quatre dies

L'aparcament s'integrarà properament a la xarxa municipal i costarà un màxim de 4 euros al dia

Actualitzada 18/06/2019 a les 14:10

El pàrquing de l'Hospital de Reus tancarà aquest cap de setmana per acabar els treballs que comportarà la seva integració a la xarxa municipal. Així, no s’hi podrà accedir des d’aquest divendres, 21 de juny, a partir de les 11 del matí, i fins al dimarts 25 a les 6 del matí.Els treballs van començar el mes de març amb la renovació de la pintura, després s’ha executat el canvi de maquinària –caixers i màquines de control d’accés– i, paral·lelament, s’ha construït un nou accés a l’aparcament des de la rotonda principal de l’avinguda de Bellissens per facilitar l’entrada als usuaris.Durant els quatre dies que l’aparcament estarà tancat, s’habilitarà el nou accés i es modificarà la circulació interior del pàrquing. El dia 25, quan es reobri l’aparcament, els usuaris hi podran accedir amb normalitat mentre s’ultimaran els darrers detalls perquè l’1 de juliol el pàrquing Hospital s’integri a la xarxa municipal d’aparcaments. Durants aquests primers dies, personal de Reus Mobilitat i Serveis serà a l’aparcament per resoldre qualsevol dubte dels usuaris.Amb la seva integració a la xarxa muncipal, la seva tarifa s’equipararà a la de la resta de pàrquings, a partir del dilluns 1 de juliol. La tarifa de rotació que s’aplicarà al pàrquing de Hospital serà: la primera i segona hora d’aparcament tindran una tarifa d’1,85 euros; i la tercera de 0,30 euros; mentre que la tarifa màxima de 24 hores serà de 4 euros.Pel que fa al pàrquing Tecnoparc, només és necessari reforçar la senyalització interior i no cal tancar l’equipament al públic perquè l’1 de juliol es faci efectiva la seva incorporació a la xarxa. En aquest les tes tarifes de l’aparcament seran d’1,85 euros la primera hora; de 0,15 euros la segona; i d’un màxim de 2 euros el total de les 24 hores