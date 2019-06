La reforma de l'estació de busos de Reus s'iniciarà al juliol i s'executarà durant l'estiu

Territori començarà en poques setmanes l’obra, que resoldrà acumulacions d’aigua, problemes de ventilació i actualitzarà indicadors informatius

Actualitzada 16/06/2019 a les 20:56

Vidres trencats

Les obres de reforma de l’estació d’autobusos de Reus es posaran en marxa «a principis de juliol», tal com concreten fonts del Departament de Territori al Diari Més. Les feines, segons precisen les mateixes fonts, es portaran a terme «durant l’estiu». Els treballs formen part d’un paquet d’intervencions a un total de 15 estacions de Catalunya i que representarà la inversió de prop de 2 milions d’euros.La documentació vinculada a les obres, que descriu les patologies de l’estació, detalla que el 50% dels vidres armats que componen la claraboia que dóna llum a una de les platges de les andanes estan trencats. Els treballs, per tant, contemplen la reposició de vidres. D’altra banda, es canviarà la reixa de ventilació dels lavabos, la qual havia quedat malmesa «pel vandalisme». Amb les millores, se substituirà també el canaló de recollida d’aigües pluvials, a tocar de l’avinguda Salou. El mal estat del mateix fa que l’aigua es filtri i caigui a la zona de les andanes. També es netejaran i es repararan els canalons i trams de l’estructura de suport de les marquesines.Altres actuacions previstes a l’estació d’autobusos de Reus es faran al paviment. S’anivellarà, per exemple, la zona més propera a la font d’aigua, que es troba, a hores d’ara, mig enfonsada i a on es creen tolls d’aigua els dies de pluja.Finalment, es col·locarà una nova reixa per a desguàs sota la zona coberta de l’estació i s’actualitzaran els indicadors informatius –es reposarà el rètol de l’estació, també els adhesius de senyalització de les andanes i els vinils identificatius–. Bona part de les feines, doncs, van encaminades a resoldre problemes de filtracions d’aigües i a acabar amb l’acumulació d’aquesta en alguns punts. En total, les intervencions seran sobre interiors, portes, la coberta i les instal·lacions i volen, també, «millorar la imatge» de la infraestructura. Segons les bases de la licitació, els treballs no afectaran els serveis de l’estació de Reus, tot i que duraran mig any. En un principi, l’Ajuntament de Reus va anunciar tenir el compromís de Territori per activar l’obra a l’abril, però aquesta no s’està tirant endavant encara i el Departament fixa l’inici al juliol. Les feines a les 15 estacions es van adjudicar fa dos mesos.L’Ajuntament ha portat a terme recentment una intervenció per valor d’11.813 euros per reparar els despreniments que, almenys des del febrer, afectaven la marquesina de l’estació d’autobusos. En detall, les Brigades Municipals van reemplaçar al maig tres trams de vidres que es trobaven en mal estat. Els despreniments, provocats per les fortes ventades que van registrar-se a l’hivern, havien obligat a delimitar amb tanques, per seguretat, almenys tres zones de la infraestructura per evitar que vianants i vehicles circulessin sota algunes parts del sostre. Dues d’elles coincidien amb andanes de la terminal, les quals van quedar parcialment inhabilitades. Conductors i passatgers havien expressat llavors el seu malestar per la situació, que els provocava molèsties a l’hora de pujar i baixar dels vehicles i perquè els moviments forçats en els llocs d’aturada habituals dels busos generaven certa confusió. Les andanes de l’estació tornen a estar de ple actives i les tanques ja han estat retirades, un cop s’han fet les reparacions a aquests tres trams de vidres que havien quedat trencats.