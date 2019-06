Investiguen un incident entre un avió i una avioneta de formació a l'Aeroport de Reus

Aviació Civil està analitzant per què van convergir les trajectòries d’un vol de Jet2 i un d’instrucció

Actualitzada 17/06/2019 a les 09:16

La Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil (CIAIAC) del Ministeri de Foment està estudiant un episodi ocorregut fa poques setmanes entres dues aeronaus mentre realitzaven aproximacions a l’Aeroport de Reus. En detall, i tal com queda recollit en la informació preliminar de la investigació, que és pública, els fets van produir-se el passat 12 de maig. Van implicar dues aeronaus: un Boeing 737, operat per Jet2, i una avioneta Diamond DA20 d’Aero Link. Les trajectòries d’ambdues van convergir i la situació va obligar una d’elles a realitzar una maniobra evasiva.En detall, i segons la mateixa documentació, el 12 de maig el Boeing 737 de Jet2 realitzava una aproximació a l’Aeroport de Reus per aterrar a la capçalera 25 de la pista. Al seu torn, l’avioneta Diamond DA20 d’Aero Link es disposava a entrar a la zona de control de l’Aeroport de Reus. Aquesta aeronau «havia estat instruïda pel controlador a mantenir una alçada de 3.500 peus o superior a causa que hi havia una exhibició de vols acrobàtics sobre la zona de Tarragona». Amb tot, «les trajectòries d’ambdues van convergir i l’avioneta va rebre una alerta TCAS RA (sistema d’evasió de trànsit i evasió de col·lisió, i resolució de conflictes), fet pel qual va executar una maniobra evasiva».La distància horitzontal entre ambdues avionetes, sempre segons les dades que figuren en aquesta informació preliminar, «va reduir-se a 0,9 milles nàutiques (una milla equival a 1852 metres)» i la distància vertical va quedar «en 100 peus». Durant l’episodi no hi va haver ferits i les aeronaus no van patir danys. L’avió de Jet2 era un avió comercial, que es correspon amb un vol internacional de passatgers. L’avioneta era un vol d’instrucció, segons figura en la informació que ha estat feta pública pel CIAIAC.Fonts d’Enaire consultades en relació a la investigació expliquen que «en els casos d’incidents com el del seu interès, en compliment del reglament (UE) número 376/2014, Enaire porta a terme una recerca interna per determinar els factors contribuents a l’incident amb l’objectiu d’implantar mesures per a millorar la seguretat». De la mateixa manera, «Enaire dóna suport addicionalment la recerca dels organismes oficials com CIAIAC, proporcionant-los totes les dades necessàries i la seva pròpia recerca interna si és requerida». Un cop conclogui la investigació, CIAIAC difondrà els resultats.