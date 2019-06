Dos detinguts en una intervenció policial a les places de la Sardana i Comte de Reus

Urbana, Mossos i Policia Nacional identifiquen 43 persones, de les quals 37 tenien antecedents policials

La Guàrdia Urbana de Reus, els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Polícia, van realitzar la nit del divendres 14 de juny un dispositiu de seguretat ciutadana i inspecció de dos locals a les places de la Sardana i Comte de Reus. El dispositiu es va tancar amb la detenció de dues persones, acusades d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.L’operatiu va comptar amb la participació de diverses unitats dels cossos de seguretat i va permetre identificar un total de 43 persones, 37 de les quals tenien antecedents policials, i una amb una citació judicial oberta d’esbrinament de domicili. Com a conseqüència de la intervenció, 8 dels identificats han estat citats a les dependències del Cos Nacional de Polícia per qüestions relacionades amb estrangeria, 5 dels quals amb decret pendent d’expulsió del país.Durant l’actuació policial també es van aixecar 4 denúncies administratives per consum de drogues (cocaïna i haixix); així com diverses actes per infraccions detectades als dos locals inspeccionats per manca de documentació, condicions higièniques, presència de paneroles, cablejat en males condicions, i manca de cartells, entre altres.El dispositiu conjunt es va traslladar posteriorment a la riera de Miró per inspeccionar un tercer local objecte de queixes veïnals. Allí es identificar 14 persones, una de les quals tenia una ordre d’esbrinament de domicili, a la qual se li ha fet una citació.En la vessant administrativa, s’ha aixecat una acta d'inspecció per la detecció d’extintors caducats, música sense tenir la corresponent llicència d’activitat i manca de cartells.