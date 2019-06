L'Escola Alba de Reus acull la tercera Trobada de famílies dels Centres d'Educació Especial de la Diputació

Alumnes, famílies i professionals dels col·legis Sant Rafael, Alba i Sant Jordi acomiaden el curs escolar amb una jornada de convivència plena d'activitats per a petits i grans

L’Educació Especial, una prioritat per a la Diputació

Els Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona han celebrat aquest diumenge la tercera Trobada de Famílies, una jornada festiva i plena d'activitats pensada per acomiadar el curs escolar amb els alumnes i familiars dels Col·legis Sant Rafael (Tarragona), Alba (Reus) i Sant Jordi (Tortosa). El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, el diputat delegat d'Ensenyaments Especials, Sergi Pedret, el diputat de cultura de la institució, Joan Olivella i la regidora de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, han assistit a la cita, que enguany s'ha celebrat a l'Escola Alba de Reus.Un taller de natura a l'hort de l'escola, un espectacle de bombolles de sabó o l'actuació de Dj. Abadia, exalumne de l'Escola Alba, han estat algunes de les propostes que ha inclòs enguany la trobada, on han assistit prop de 200 persones. Aquesta iniciativa se celebra des de fa tres anys amb la participació dels membres de la comunitat educativa dels tres centres i ofereix un espai convivència i d'intercanvi d'experiències a l'alumnat i a les seves famílies.Durant la trobada, el president de la Diputació ha visitat les obres d’ampliació i millora dutes a terme al centre, que afecten dues aules i la cuina de pràctiques. Les obres han servit per donar més amplitud a la sala de lectura i proporcionar més mobilitat i efectivitat a alumnes i professors. Està previst que, properament, s’iniciïn els treballs de remodelació del pati interior de l’escola.El Sant Rafael, l’Alba i el Sant Jordi proporcionen formació especialitzada a un total de 250 alumnes de la demarcació amb necessitats educatives especials. Distribuïts en funció de l’edat i de les necessitats individuals, els alumnes dels tres centres segueixen un programa d’ensenyament adaptat i pensat per a la futura integració social i laboral. La Diputació de Tarragona inverteix, any rere any, recursos econòmics tècnics i humans per tal que aquests centres puguin mantenir la qualitat dels seus serveis i ensenyaments arreu de la demarcació.