Una família de Reus, protagonista del programa 'Persona Infiltrada' de TV3

L'escriptor i guionista, Jair Domínguez, va ser el convidat del 'show' televisiu que presenta Anna Simon

Actualitzada 14/06/2019 a les 14:44

La família reusenca Borràs Rayo va ser la protagonista del programa de TV3 Persona Infiltrada, que es va emetre dijous per la nit. El show televisiu, presentat per Anna Simon, convida a una personalitat coneguda a passar un dia sencer amb una família anònima amb l'objectiu de descobrir quin membre de la família no forma part d'ella. És a dir, descobrir qui és la persona infiltrada.Durant el programa d'ahir, l'escriptor, guionista i col·laborador del programa Està passant Jair Domínguez va ser el convidat. Domínguez va viatjar fins a terres del Baix Camp per conèixer una família de Reus, els Borràs Rayo. Formada per una àvia (Epi), el pare (Marc), la mare (Dolors), la filla (Eli), el gendre (José) i la Peppa, el porc vietnamita que tenen com a mascota. La famílai resideixen en una casa a la urbanització Les Palmeres d'Aigüesverds de Reus.Al concurs hi ha 5.000 euros en joc. Si la cara coneguda no descobreix qui s'ha infiltrat, la família i la persona infiltrada es reparteixen els diners. Mentre que si ho descobreix, els diners se sortegen entre els espectadors que han votat i encertat la persona infiltrada a través de l'app de TV3 i un d'ells s'endú el premi.Durant la primera presa de contacte amb la família, el guionista va començar a sospitar del José, el gendre. Sospites que es van allargar durant tot el programa, ja que la seva forma de ser reservada li feia pensar que ocultava alguna cosa.La família va decidir passar el dia a la seva masia plena de vinyes que tenen a Poboleda (Priorat). Jair Domínguez va aprofitar per anar amb el cotxe amb la Dolors i el Marc per saber una mica de la seva vida i descobrir si algun dels dos era la persona infiltrada.Un cop al Mas Borràs al Priorat, Jair Domínguez va aprofitar per fer un interrogatori a cada un dels membres de la família per intentar veure les contradiccions a les seves històries i treure alguna cosa en clar. A partir d'allí, el guionista va revelar quins eren els seus dos sospitosos davant de la família. En aquest cas, Jair va escollir el José i l'Epi.A continuació, el Marc va competir contra el Jair en una prova de trepitjar raïm per tal de lliurar a dos membres de la família de participar en l'activitat trampa del Jair Domínguez. En cas de perdre, la presentadora Anna Simon descartaria a un dels membres que no era la persona infiltrada. El Marc va sortir victoriòs, fet que va permetre que ell i el seu gendre no participessin a la prova del Jair.Durant tot el programa els telespectadors poden votara a través de l'app, quin membre creuen que és l'infiltrat per tal de poder guanyar els 5.000 euros. A la meitat del show televisiu, Simon descobreix als telespectadors qui és. Tot seguit es veu com l'infiltrat és rebut per la família i quina serà la història que explicaran al personatge convidat.En aquest cas, l'Epi era la persona infiltrada dintre de la família reusenca. Els Borràs Rayo van decidir que l'Epi seria l'àvia i que per despistar parlaria amb castellà. A partir d'aquí, els ganxets van començar a posar-se al dia i a explicar-se la vida per tal d'unificar versions. També van tenir temps per jugar una mica a golf al camp d'Aigüesverds. Entre algunes de les tàctiques per despitar al Jair, l'Eli va aprofitar per retocar una foto de família amb Photoshop on el José semblava que estès afegit a la instantània.Després d'aquest salt temporal, les tres dones de la família es van enfrontar a diverses preguntes del Jair Domínguez on havia de respondre a la vegada amb unes pissarres. Totes tres van aconseguir passar la prova amb nota i deixar al Jair fet un embolic.Finalment, va arribar el moment de veure si el guionista havia descobert qui era l'infiltrat, després de les seves estratègies per despistar. Tot i que la família ho va fer molt bé, el Jair Domínguez va acabar encertant que la persona infiltrada era l'Epi, la qual havia aixecat les seves sospites al llarg del dia. Per tant, la família Borràs Rayo es va quedar sense els 5.000 euros, que van anar a parar a un telespectador que ho havia encertat a l'app.