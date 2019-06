Mor als 82 anys el president del Grup Borges, Ramon Pont

L'empresa compta am dues seus situades a Reus i Tàrrega

Actualitzada 14/06/2019 a les 16:41

El president del Borges International Group, Ramon Pont Amenós, ha mort aquest divendres a l'edat de 82 anys. Tal com s'ha donat a conèixer a través del compte oficial a tuiter del grup empresarial, Pont ha mort a casa seva acompanyat dels seus familiars. En aquest sentit, es posa èmfasi en el seu «esperit emprenedor, vitalista, i humanitari». Des de Borges s'afirma que Pont deixa un «llegat empresarial d'èxit» i una «empremta humana inesborrable». Ramon Pont va ser també directiu del FC Barcelona entre els anys 2010 i 2018. Pont pertanyia a la tercera generació familiar amb el Grup Borges i durant la seva presidència l'empresa ha arribat fins a 116 països on comercialitza productes. Així mateix, el grup registra 820 MEUR en vendes, compta amb més de 1.000 treballadors, 11 fàbriques i 15 oficines comercials.Amb dues seus situades a Reus i Tàrrega, el Borges International Group es dedica principalment a la comercialització d'oli d'oliva i fruits secs. Va iniciar la seva activitat l'any 1896 sota el nom de 'Industrias Pont'. Els darrers anys de la presidència de Ramon Pont han estat centrats en l'aposta pel canal Segarra-Garrigues ja que l'empresa ha actuat com un dels «motors» de la infraestructura potenciant el cultiu de pistatxos a la zona regable.