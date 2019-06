El Departament, que va anunciar un estudi sobre el desplegament d’una ala de l’edifici, no retirarà de moment el mòdul que va col·locar l’any passat

Un més a Domènech i Montaner

L’Escola Prat de la Riba començarà el pròxim curs 2019-2020 encara amb el barracó que, l’any passat, Educació va instal·lar al seu recinte i que allotja l’aula de música, tal com concreten fonts del mateix Departament al Diari Més. Educació havia anunciat, al moment de col·locar el mòdul, la posada en marxa d’un estudi que havia de determinar si resultaria viable tirar endavant el desplegament d’una ala de la Prat de la Riba i retirar el barracó. L’execució o no d’aquest projecte encara no està aclarida i el que ja se sap, però, és que el mòdul continuarà al lloc el curs vinent.La manca d’espai al centre es va fer notable després que s’hi portés a terme l’ampliació del menjador. L’obra era necessària per la xifra de nens que s’acull a aquest servei regularment. El menjador, amb tot, va prendre metres a una de les classes i, per això, l’aula de música s’ha traslladat al barracó. Les particularitats de l’edifici de la Prat de la Riba, que és centenària, condicionen aquest possible desplegament de l’ala que es va posar al seu moment damunt la taula. L’octubre del 2018 i després d’una reunió amb l’Ajuntament, Educació va anunciar que elaboraria un estudi sobre la reforma de l’edifici, els resultats del qual havien d’arribar abans de Nadal. Una operació similar ja s’havia aplicat anteriorment sobre l’altra ala. En aquell moment, el director dels serveis territorials d’Educació, Jean Marc Segarra, detallava la necessitat de revisar, entre altres punts abans de fer cap moviment, «l’actualització del padró, si es mantenen o no els grups i estudiar l’històric», i recordava que la Prat de la Riba, per les condicions arquitectòniques, «és un edifici protegit». De fet, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Reus reflecteix un nivell b de protecció, que descarta «operacions d’augment volumètric». La intervenció que es demana, però, és interior i ja es va fer una vegada.Al seu torn, l’Institut Domènech i Montaner incorporarà, el curs vinent, un nou barracó que serà el tercer al seu recinte, tal com van confirmar des del Departament al març. Aquest servirà per acollir una part del projecte d’Itineraris Formatius Específics (IFE). A més de l’Escola Prat de la Riba i l’Institut Domènech i Montaner, a Reus tenen barracons ara l’Escola Cèlia Artiga i Els Ganxets. Els Ganxets –l’única íntegrament en barracons–, viu un procés de trasllat a l’edifici de la Ciutat de Reus que es podria donar el curs 2021-2022, pressupostat en 2 milions d’euros.Educació ha decidit fa pocs dies no reobrir les dues línies de P3 que va tancar a l’Escola Joan Rebull i a la Isabel Besora, i tornar a ofertar un total de 46 grups a la capital del Baix Camp.