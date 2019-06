PP i Cs encarreguen al pròxim govern que sigui «el de tots els reusencs»

Fins a 14 regidors s’acomiaden del plenari mentre segueixen les negociacions per investir nou alcalde

Actualitzada 13/06/2019 a les 11:01

Junts per Reus i ERC

L’aprovació d’un reguitzell d’actes de comissions, juntes i el darrer ple extraordinari del mandat 2015-2019 van servir de comiat, ahir, per als 14 regidors que no repetiran a partir del 15 de juny. En una sessió on totes les mirades estaven posades en els candidats Carles Pellicer (Junts per Reus) i Noemí Llauradó (ERC), a només tres dies de la investidura del nou alcalde de Reus i sense que s’hagi aclarit cap entesa, Cs i PP van encarregar al futur govern que sigui «el de tots els reusencs, també el dels qui no els han votat». La desaparició dels populars, que el 26-M van quedar-se amb 2.052 vots i sense representació, deixarà el plenari amb sis grups. En la seva intervenció, ahir, el fins ara portaveu del PP, Sebastià Domènech, va repassar una trajectòria de 16 anys com a regidor on «ha valgut la pena estar aquí» i va demanar «que el pròxim Ajuntament governi per tots els ciutadans» i tingui en compte «els vots que han anat a partits que no tindran presència». Jordi Cervera (Ara Reus) no va demanar la paraula, tot i que no ha entrat d’inici com a regidor. El plenari va lamentar «la judicialització de la política».Al capdavant de Cs, Juan Carlos Sánchez, que en el seu cas diu adéu per deixar pas a Débora García després que el partit decidís fer net arran d’una denúncia interna, explicava que «òbviament la nostra bandera de la lluita per la regeneració política i contra la corrupció ja no la podrà enarborar Ciutadans». «Marxem com a regidors no adscrits», recordava, i apuntava que «els quatre regidors hem demostrat que som lliures d’actuació i de pensament». La seva companya de grup Pepa Labrador expressava que «han estat uns anys molt durs i un privilegi poder ser la veu de molta gent que, sense nosaltres, no s’hauria sentit gens representada». Guillem Figueras i Damian Morales (Cs) també marxen, igual que la popular Dolors Compte.Des de la CUP, Mariona Quadrada va desitjar «que no es tornin a produir situacions que han passat pel nostre despatx com visites negades al CAP a persones que no són d’aquí, persones que no tenen on dormir o a qui no se’ls concedeix una targeta de bus sense motius justificats». Pel PDeCAT, Dolors Sardà, Joaquim Enrech i Marc Arza també van dir les seves darreres paraules al càrrec.En l’apartat de portaveus, i tot i que el PSC no té regidors sortints, Andreu Martín apuntava que «hi ha hagut moments complicats perquè vivim en un país molt complicat però és la nostra història i ens n’hem sortit prou bé». «El que hem desenvolupat aquí ens ha de donar l’empenta per entomar el que vindrà», afegia el socialista, que deia que «a partir del dia 15 tindrem un bon consistori i esperem tenir el millor govern i una bona oposició». Un dels parlaments més decidits el va pronunciar Marta Llorens, que va expressar que «hem d’afrontar la controvèrsia i no tot és una bassa d’oli», va adreçar-se a Sardà per «empoderar-la» i va dir a Domènech que «sempre hem pensat que són més de Reus que del PP».L’alcaldable d’ERC i portaveu del grup, Noemí Llauradó, destacava «la complicitat que hem teixit entre les regidores dones, que no ha estat la mateixa amb els homes» i precisava que «en certs moments, al ple, s’ha arribat a confrontacions personals que s’haurien d’evitar». El cap de llista de Junts per Reus, Carles Pellicer, va enumerar els regidors que marxen –entre els quals també hi ha Oriol Ciurana, Marta Puig, Miquel Reverte i Jordi Cervera– i va recordar que «estem de pas, aquest és un lloc prestat per la ciutadania i ho hem de tenir sempre en compte». «S’ha fet tot prou bé en situacions complexes a nivell polític i nivell nacional, i agraeixo la feina a tots els regidors», valorava Pellicer, que expressava que «abans han dit que, als grups, els uns s’estimaven els altres. Permetin-me dir que jo els estimo a tots», va acabar.Ahir va tenir lloc una nova reunió per sondejar un pacte de govern entre ERC, PSC i CUP, sense que cap de les parts hagin volgut pronunciar-se, a tres dies de la investidura d’un nou alcalde. La CUP celebrarà avui una altra assemblea.