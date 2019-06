Investiguen una mestra per presumpte maltractament a un nen de 4 anys a Reus

Les diligències s’han iniciat arran d’una gravació en la qual s’escolta la professora insultant l’alumne

Els pares denuncien a diferents instàncies

El jutjat d’instrucció número 4 de Reus investiga una professora d’un centre de la ciutat per presumpte maltractament infantil a un infant de 4 anys, segons informa Confidencial Digital. Les diligències s’han iniciat arran d’un enregistrament d'àudio en el qual es pot escoltar la mestra en qüestió insultant a aquest alumne, així com a altres nens de l’aula. El jutge ha citat a declarar la directora del centre, dues professores més i el representant legal de l’escola el proper 27 de juny, tal i com informa el mateix mitjà.La denúncia per aquest cas es va presentar el passat mes de febrer per part dels pares de l’infant afectat. La parella va iniciar el procés judicial després d’observar comportaments estranys en el seu fill, que va començar a mossegar-se les ungles de mans i peus fins a fer-se sang i a fer les seves necessitats a sobre poques setmanes després de començar el curs escolar.Després de reunir-se fins a quatre cops amb la direcció del centre i que aquesta digués que no havia observat cap comportament inusual en l’infant, els pares van decidir introduir una gravadora a la butxaca de l’abric del seu fill per tal d’esclarir, pel seu compte, si s’estava produint algun tipus de situació estranya a l’aula. És en aquest àudio, de 21 hores, on van escoltar la tutora insultar a l’infant i a altres nens. Segons Confidencial Digital, en la gravació es poden escoltar insults dirigits a l’afectat com «fastigós» o «guarro».A partir d’aquest àudio els pares van interposar la denúncia i van comunicar-li els fets al centre, a qui li van mostrar la gravació. La directora i el cap d’estudis van dir-los que no podien acomiadar a la professora per aquest motiu però que prendrien altres mesures, sempre segons el citat mitjà.Els pares també van presentar denuncies a l’inspector de l’escola, a la regidoria d’Ensenyament de Reus, al cap d’Inspecció dels Serveis Territorials de Tarragona i a Ensenyament. Els Serveis Territorials de Tarragona van iniciar un expedient i l’escola va decidir treure el càrrec de tutora a la professora, que ara fa substitucions de Primària acompanyada d’un altre docent. La mestra va enviar una carta d’al·legacions a Inspecció en la qual qualificava als denunciants de «mals pares» i «despreocupats», a més d’afirmar que obligaven al seu fill a prendre laxants.Per la seva banda, el nen va iniciar un tractament psicològic i va faltar a l’escola durant una setmana. Tot i haver estat apartada, en algunes ocasions la professora va haver d’entrar a l’aula on era l’infant afectat per tal de fer gestions burocràtiques, segons el centre. Això ha fet que el nen hagi experimentat retrocessos puntuals, motiu pel qual els pares han demanat que no es torni a produir aquesta situació. A l’infant també se li ha assignat un altre lloc al menjador escolar per evitar trobar-se amb la professora en qüestió.La professora va ser citada a declarar al jutjat però es va acollir al seu dret a no declarar, segons el citat mitjà. Per altra banda, directora del centre, dues professores més i el representant legal de l’escola han estat citats als jutjats el proper 27 de juny.