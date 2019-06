Fridays for Future es manifestarà cada divendres a la plaça Prim de Reus

El moviment té per objectiu demanar que es declari l’emergència climàtica

El moviment Fridays for Future començarà aquest divendres a manifestar-se a Reus per demanar que es declari l’emergència climàtica i que es posin enmarxa polítiques efectives contra el canvi climàtic. L'entitat es concentrarà cada divendres a les 18 hores a la plaça Prim de la capital del Baix Camp.A nivell local, Fridays for Future reclama que es prioritzin polítiques verdes i sostenibles, ja que asseguren que els científics alerten que els propers deu anys són decisius per no arribar a un punt de no retorn a partir del qual el planeta esdevindria inhabitalbe.Durant la concentració d'aquest divendres, l'entitat llegirà un manifest sobre el plàstic i els moviments de residu zero.Fridays for Future Reus, està format per estudiants i famílies organitzades per recolzar els moviments estudiantils internacionals impulsats per Greta Thunberg a l'agost del 2018.