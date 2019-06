Els encausats pel Tecnoparc paguen la multa per falsedat documental

El pas, que satisfà l’acord assolit abans que s’arribés a celebrar el judici a l’Audiència, dona per tancat el cas després de set anys

Reparació de danys

Els investigats pel cas Tecnoparc que, el passat 13 de maig, van arribar a un acord de conformitat abans que s’iniciés el judici a l’Audiència Provincial de Tarragona, han dipositat els 810 euros de multa que havien acceptat per un delicte de falsedat documental, tal com detallen al Diari Més fonts coneixedores del procés. Els imports, segons les mateixes fonts, seran retornats a la societat Tecnoparc, on s’havia originat la causa. La sentència, que va ser dictada el mateix dia de l’acord entre les parts, és ferma i no admet recurs. El cas, per tant, es dona per tancat prop de set anys després d’haver-se iniciat la instrucció.Els encausats també van assumir una condemna d’un any, quatre mesos i quinze dies de presó per un delicte continuat de falsedat de documentació mercantil i un delicte de malversació de fons públics. La pena, amb tot, no s’executarà perquè és inferior a dos anys i cap dels investigats acumulava antecedents, tal com es va donar a conèixer a l’Audiència de Tarragona, on s’havia assenyalat el judici que finalment no es va produir per l’acord assolit amb la Fiscalia. L’expresident de la societat Tecnoparc, Àngel Cunillera; l’exregidor d’Urbanisme i exconseller de la mateixa empresa, Jordi Bergadà; l’exgerent del Tecnoparc, Xavier Gómez i l’empresari Ramon Urgellès, els quatre encausats, quedaran inhabilitats per exercir càrrecs públics durant un any i mig, pel delicte de malversació de fons públics. D’inici, el Ministeri Fiscal demanava entre quatre i sis anys de presó per a cadascun d’ells.La causa, procedent del Jutjat d’Instrucció número 1 de Reus, dirimia el cobrament indegut, per part de Cunillera i Bergadà, d’uns 115.000 euros en factures per treballs que no van quedar acreditats. Els moviments haurien estat autoritzats per Gómez i Urgellès. El pacte que ha permès a tots quatre eludir la presó es va tancar el 13 de maig cap a les onze del migdia, dues hores després de l’hora en què els acusats havien estat citats a declarar, sense que arribés a iniciar-se el judici. Anteriorment, s’havien mantingut ja converses amb la Fiscalia que no van arribar a culminar en un acord total, molt probablement per les reticències d’un dels investigats a adherir-s’hi.Tant Cunillera –prop de 81.200 euros– com Bergadà –uns 33.900 euros– van retornar temps enrere els 115.000 euros a les arques municipals, arran de la denúncia d’Ara Reus l’any 2012, i estaven exempts de responsabilitat civil. El partit municipalista i l’Ajuntament de Reus van decidir, l’estiu passat, apartar-se del cas un cop recuperats els diners. Aquests han revertit en millores a les instal·lacions de Redessa 1. La «reparació dels danys» ha estat tinguda en compte en les condicions de l’acord per esquivar el judici. La sentència condemnatòria es va dictar el mateix 13 de maig, a una de les sales de vistes de la segona planta de l’Audiència on tres magistrats haurien pres declaració als investigats i a les «diverses desenes de testimonis» que havien obligat a repartir el judici en tres dies. En aquell moment, l’Audiència va anunciar un termini de 30 dies perquè els encausats paguessin aquests 810 euros per cap, que es corresponen amb quatre mesos i quinze dies a raó de sis euros diaris, i que han estat ingressats.