Un 18% de la població d'Horts de Miró pren fàrmacs per l'ansietat

Un estudi en aquesta ABS aporta solucions socials a problemes de salut

Actualitzada 11/06/2019 a les 21:34

L’any 2015 l’Equip d’Atenció Primària Horts de Miró juntament amb l’Ajuntament i l’Agència de Salut Pública de Catalunya van iniciar un projecte per analitzar la salut de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Horts de Miró, un diagnòstic aconseguit a partir d’indicadors de bases dels últims 5 anys i d’entrevistes a veïns i treballadors de la zona.Els resultats van donar moltes dades sobre aquesta zona i una de les més destacables és que un 18% de la població pren fàrmacs per l’ansietat i la depressió, «uns problemes de salut mental que millorarien amb les relacions socials més enllà dels fàrmacs», explicava un dels protagonistes del vídeo que van projectar ahir a la tarda al Centre Cívic de Llevant per explicar alguns dels resultats del projecte. Aquest espai va acollir veïns interessats en la salut del barri que, abans de veure el vídeo, van fer activitats per relacionar-se entre ells. L’encarregada de dirigir la jornada va ser Carmina Poblet, metge de família del CAP Horts de Miró i membre del grup motor de l’estudi. Poblet va comentar que «entre tots hem de prioritzar quines línies d’acció volem potenciar en els pròxims anys», és per això que després de presentar la situació a la població, els assistents van treballar en petits grups per debatre sobre aquest aspecte.De l’estudi també es desprèn que un 20% de la població té un nivell d’estudis molt baix i 2 de cada 10 avis i 4 de cada 10 àvies viuen sols i molts necessiten suport, ja que prenen molta medicació. L’estudi va detallar que en funció de l’entorn, la salut de les persones pot millorar o agreujar-se.