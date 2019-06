Rubio: «Que a Pellicer no li tremolin les cames, es pot iniciar el mandat amb 9»

Ara Reus posa els seus 2 regidors «al servei de l’estabilitat» i ofereix suport a Junts per governar en minoria però els insta a parlar amb ERC i PSC

11/06/2019 a les 21:38

Rosari de converses i cap acord

Ara Reus aportarà a Pellicer els seus 2 regidors, «que amb els 7 de Junts per Reus sumem 9», per tal que «ell tingui la tranquil·litat de buscar la majoria que necessita, ja sigui amb ERC o amb el PSC». El cap de llista de la formació municipalista, Dani Rubio, ha explicat avui, en la seva primera compareixença pública després del 26-M, que un govern en minoria «no és l’opció òptima» però que «li diria a Pellicer que no li tremolin les cames. Ara Reus hem vingut a donar estabilitat i, si hem de començar un mandat amb 9, fem-ho. Seria una situació que ja hem viscut».Rubio ha enviat també un missatge a ERC i al PSC i apuntava que «han estat buscant una entesa amb la CUP i tenen dues opcions: poden escollir la rauxa, la disbauxa i la radicalitat i, per tant, la CUP; o poden apostar per l’experiència, el sentit comú, la moderació i la centralitat, que és Ara Reus».L’escenari preferit per Ara Reus «és el que hem tingut fins ara i el que hem dit des del primer moment», revalidar el pacte amb Junts per Reus i ERC. Les declaracions que va fer dimecres passat la cap de llista republicana, Noemí Llauradó, on descartava Ara Reus de les seves equacions perquè «no s’ha posicionat com a partit d’esquerres ni de dretes, ni tampoc com a independentista o no independentista», les atribueix Rubio «a un tacticisme de partit». «Entenem que ERC tingui uns plantejaments i unes prioritats, però també és cert que vénen d’un govern amb molta comoditat i que, abans dels resultats, no havien tingut mai una discrepància», ha dit el candidat d’Ara Reus, i ha recordat que «és cert que, amb els 6 regidors, han sortit molt reforçats, però hi ha un partit que ha tret més vots, que és Junts per Reus, i qui té la legitimitat per ser alcalde és Carles Pellicer».«Tenim 2 regidors que seran claus per oferir aquesta majoria però no ens toca a nosaltres fer el primer pas. Ara Reus havia de demanar sentit comú i responsabilitat de ciutat», ha afegit Rubio, que ha precisat que «portem quatre anys d’un govern en minoria, venint d’un primer mandat amb una situació econòmica i judicial complexa, i ara la ciutat es mereix pensar en el futur».Entretant, i a tres dies de la constitució del nou plenari, que es produirà dissabte 15 de juny, les converses per segellar alguna entesa es multipliquen però no aporten llum. Avui a la tarda ha tingut lloc una de les reunions a tres bandes entre ERC, Junts per Reus i la CUP, sense que hagin transcendit detalls de la trobada. Demà, se’n celebrarà una altra entre ERC, PSC i CUP, que succeeix un primer contacte celebrat aquest dilluns i del qual, igualment, no s’han fet públics detalls. Les formacions mantenen oberts, d’inici, tots els escenaris que van dibuixar després del 26-M, molts d’ells llastrats per tot tipus de línies vermelles i condicionats pel comunicat de finals de la setmana passada on l’ANC qualificava obertament de «frau» qualsevol acord amb un partit del 155, en referència clara al PSC.Llauradó, amb els mateixos 6 regidors que el PSC i a poc més de 100 vots de distància, vol els quatre anys d’alcaldia, però el socialista Andreu Martín va apuntar fa pocs dies sentir-se igual de legitimat que ella per ocupar el càrrec. Junts per Reus i la CUP no semblen, d’inici, disposats a compartir govern i Martín també ha expressat públicament que no accepta la proposta de Pellicer per arribar a «acords puntuals en qüestions de ciutat» des de fora. Al seu torn, la CUP, després d’un seguit d’assemblees, delibera encara sobre quin pot acabar sent el seu paper, tant en un pacte que es tanqui ara com també en el govern que ha de venir. Si no hi ha alternativa, Pellicer estrenarà dissabte el seu tercer mandat consecutiu. Ho faria en minoria però no sol, sinó amb els 2 regidors que, ahir, Ara Reus va tornar a oferir-li.