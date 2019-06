Una sentència condemna qui va explotar l’espai entre 2007 i 2013 a pagar a l’Ajuntament de Reus quotes de lloguer que no havia abonat

Tancat de nou

El jutjat de primera instància número 4 de Reus ha condemnat El Racó de Port Vinyols, societat que va gestionar el restaurant del Gaudí Centre entre el 2007 i el 2013, a pagar a Redessa 34.236 euros més interessos de demora per factures pendents per l’ús de l’espai. La sentència, a la qual ha tingut accés el Diari Més i que és ferma des d’aquest 3 de juny, detalla que les factures es corresponen amb rendes de lloguer d’un semestre de l’any 2013 que no es van abonar. A partir del gener del 2014, es va rescindir el contracte. L’explotador del restaurant, que va arribar a acumular un deute de 48.236 euros però en va liquidar una part durant els mesos posteriors al tancament, s’haurà de fer càrrec també de les despeses del judici.La demanda la va presentar Redessa el maig del 2015, com a propietària dels drets d’explotació del restaurant del Gaudí Centre, per reclamar algunes quotes de lloguer que no havia ingressat i que ascendien a 48.236 euros. Tot i que, en un principi, es va acordar amb El Racó de Port Vinyols ingressar-les abans del febrer del 2014, en diferents pagaments, tampoc en aquella data s’havia satisfet el global de la xifra, que sí que s’havia reduït fins als 34.236 euros. Van ser, llavors, 34.236 euros els que va reclamar Redessa. L’empresa va oposar-se a la demanda al·ludint a un certificat de l’antiga GUPSA on constava com al corrent de pagaments, però la jutgessa ha donat la raó a l’Ajuntament.Entre ambdues parts s’havia signat un contracte per l’ús de l’espai de la planta superior de l’edifici del Gaudí Centre que havia de tenir vigència fins l’any 2025 però que es va resoldre a finals del 2013 «degut als impagaments». L’empresa va sostenir, en el marc de l’oposició a la demanda, que la reclamació de Redessa representava «un abús», ja que la societat municipal «va ser qui va resoldre el contracte i es va quedar les obres i la inversió realitzada, que va costar més de 500.000 euros». Una qüestió, aquesta última, que tampoc no ha tingut en compte el jutjat, que es pronuncia plenament a favor de Redessa i condemna El Racó de Port Vinyols a pagar 34.236 euros a la societat.Un temps després d’haver tancat a principis del 2014, el restaurant del Gaudí Centre va reinaugurar-se amb una nova gestió, i sota el nom de Capsa Gaudí Espai Gastronòmic. I al gener d’aquest mateix 2019, de nou, l’establiment va posar fi a l’activitat donat que els seus gestors, del grup propietari de Casa Coder, no havien trobat «cap oferta prou seriosa» per materialitzar-ne un traspàs, donades les dificultats de compatibilitzar el negoci amb el dia a dia d’altres locals i perquè «fer pujar la gent és molt difícil». L’adjudicació del restaurant a aquest grup, Gaudí Up&Down, va fer-la l’Ajuntament de Reus al 2014 mitjançant un procediment negociat. La durada del contracte es va preveure inicialment fins al 31 de desembre del 2025 i el preu del lloguer va fixar-se llavors a l’entorn dels 3.000 euros mensuals.