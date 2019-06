El rellotge de la plaça Prim s'atura i necessitarà reparacions

Borges està a l’espera que es reemplacin algunes peces del mecanisme

Actualitzada 11/06/2019 a les 21:42

El rellotge de la plaça Prim s’ha de sotmetre, de nou, a reparacions. L’aparell ha estat patint, almenys des de finals de la setmana passada, problemes tècnics que han fet que els indicadors es quedessin clavats en una numeració fixa o que s’apagués la pantalla. Fonts de l’empresa que s’hi anuncia, la local Borges, es troben ara a l’espera que arribin algunes peces concretes que hauran de ser reemplaçades per l’instal·lador dins la maquinària, i confien que els treballs es puguin portar a terme en un breu lapse de temps per tal que el rellotge torni a mostrar l’hora, la temperatura i la humitat als reusencs.Aquest no ha estat el primer cop que el rellotge, que forma part del paisatge urbà de la ciutat, es queda en negre. Fa tres anys, tot just un després que Borges reemplacés la publicitat de Coca-Cola a la seva part superior, una avaria va provocar «dificultats de lectura» dels caràcters led, tal com apuntaven llavors fonts de la mateixa empresa, que és aliena a aquests problemes. Borges va optar en aquell moment per no mantenir-lo en marxa si no es podia llegir, i apagar-lo» fins que es van resolde les qüestions tècniques que no permetien interpretar la informació del rellotge amb normalitat.El pas de Coca-Cola a Borges va materialitzar-se el 20 de setembre del 2015 i va tenir lloc enmig d’una gran expectació a peu de carrer. Des del 15 d’abril anterior, a l’espai publicitari lluïa un cartell on podia veure’s que el rellotge es trobava «disponible» per acollir un nou anunciant arran de l’adéu definitiu de la marca Coca-Cola.