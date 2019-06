Reus posa en marxa una campanya de prevenció d'agressions sexuals per Sant Pere

Per Barraques s'instal·larà un Punt Violeta

Punt Violeta

La Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència de l'Ajuntament de Reus ha posat en marxa una campanya informativa i de prevenció de les agressions sexuals per la Festa Major de Sant Pere. La campanya s’emmarca en el Protocol contra les agressions sexistes a les festes populars, aprovat l’any 2017 per l’Ajuntament de Reus.El Protocol dona pautes sobre com actuar davant un possible cas d’assetjament, tant en relació a la persona assetjadora com a l’assetjada, i descriu itineraris d’atenció en funció de diferents situacions. Si la conducta observada va més enllà de l’assetjament i pot ser considerada agressió cal sempre posar-se en contacte directament amb el 112 o la Guàrdia Urbana 092.Aquest inclou accions de sensibilització i informació en els principals esdeveniments festius a més d'accions paral·leles, com ara la formació per a persones de l’organització de festes, regidors d’espai, seguretat, entitats i col·lectius, així com tallers de prevenció de la violència sexista en oci nocturn als centres de secundària. Aquests tallers sorgeixen de la necessitat de fer pedagogia del protocol entre els més joves fora del context de l’oci nocturn perquè es conegui i difongui la campanya i es reflexioni sobre aquest tipus de conductes i actituds.El divendres passat es va fer una formació als membres de les diferents entitats que formen la Coordinadora de Barraques. A la formació van assistir-hi 33 persones i es va realitzar l’explicació de del protocol contra les agressions sexistes i es van exposar alguna casos pràctics. Tot seguit, els representants d'ARSUFESTA i la regidora de Salut Pública en funcions, Noemí Llauradó, van ser els encarregats d’explicar com dispensar responsablement alcohol per tenir una festa de qualitat tenint en compte que el treball amb l’entorn que envolta el consum d’alcohol o altres substàncies és clau per a reduir problemes associats. Es tracta de donar consells i pautes per a no servir alcohol a gent que ja ha consumit massa, estratègies per a evitar conductes violentes i consells per a reduir riscos.Entre els diferents concerts de Barraques s’emetran falques informatives i de sensibilització remarcant que en aquest espai no es toleren les agressions masclistes.Els dies que funcionin les Barraques (del 21 al 23 de juny) estarà actiu un Punt Violeta específic d’informació i sensibilització amb professionals que estarà instal·lat de manera estable a l’espai de Barraques. Enguany, aquest amplia els seus horari de 00 a 05 hores els dues 21, 22 i 23 de juny. Els dies 25, 26 i 27 de juny, 10 hores en total i el dia 28 de 23 a 04 hores.A més a més, durant les revetlles de Sant Pere també hi haurà el Punt Violeta de forma itinerant per les revetlles.