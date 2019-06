El trasllat del transformador del barri Immaculada arrencarà al juliol

Les obres, que s’allargaran tres mesos, mouran l’estació 30 metres a l’est, a la plaça del Racó de l’Avi

Actualitzada 10/06/2019 a les 21:41

L’AVV celebra el pas

Les feines de trasllat del transformador elèctric del barri Immaculada es posaran en marxa, segons les previsions que manega l’empresa adjudicatària de lesobres, Elecnor, «al llarg del mes de juliol». Les mateixes fonts precisen al Diari Més que en l’actualitat, «s’està desenvolupant el projecte constructiu» per poder tirar endavant els treballs i que aquests «tenen una durada programada de tres mesos».L’Ajuntament va adjudicar a l’abril, per un import de 146.399 euros IVA inclòs, el trasllat del transformador. El projecte, que va quedar aprovat en el marc dels Pressupostos participatius 2018, preveu moure l’estació transformadora, ara situada a la cruïlla entre el carrer de la Immaculada i el passeig de l’Oliver, uns 30 metres cap a l’est, fins a la plaçadel Racó de l’Avi, concretament a la cantonada que formen el carrer de la Immaculada i el carrer de l’Església.En el marc de tot plegat, es col·locarà una tanca que serveixi per disminuir l’impacte visual de la nova posició del transformador i per organitzar l’accés a la plaça del Racó de l’Avi, un espai públic dedicat a zona de jocs infantils. L’estructura estarà formada per tubs metàl·lics. L’espai actual del transformador s’enderrocarà i es completarà el buit que aquestaoperació deixi a la tanca. La nova tanca envoltarà el transformador i tindrà dos laterals en contacte amb la zona de jocs infantils. D’aquesta manera es generarà un segon filtre entre el recinte de l’estació transformadora i la plaça: el volum de les pèrgoles,les quals defineixen una mena de vestíbul d’entrada que forma una transició entre les voreres exteriors, i l’interior del recinte destinat al lleure infantil, segonsqueda reflectit a la documentació que ha de guiar els treballs a executar.El projecte va acompanyat per un estudi d’Endesa on es detallen actuacions necessàries per desmuntar la instal·lació elèctrica i implantar un nou transformador dins un mòdul prefabricat.Des de l’Associació de Veïns del barri Immaculada, la presidenta Esperanza Torrijos explica que «estem contents que finalment es pugui traslladar el transformador, que és una cosa que reclamàvem des de feia anys, també de la mà de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus» i recorda que «vam arribar a recollir signatures que, al seu moment, vampresentar a l’OAC». Les molèsties de la seva presència se centren en el fet «que això ja s’hauria d’haver mogut amb el Pla de Barris, però el barri s’ha anat fent gran i el transformador ha anat assumint més llum. Al propietari de la casa on toca, els mòbils, per exemple, no li funcionen del costat de la paret on hi ha la instal·lació. També és un encreuament on hiha molts accidents de trànsit i que el transformador estigui aquí representa un perill».La futura ubicació va escollir-se perquè «tirar el cablejat lluny marxava de pressupost i aquest punt pertany a l’Ajuntament i no molesta cap casa. El que vam demanar quan van fer el projecte i ens el va presentar és que hi hagués protecció perquè al parchi ha nens. I no hi ha d’haver cap problema perquè hi haurà un doble filtre, serà segur».