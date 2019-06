El contracte i la normativa permeten el llogater realitzar el moviment als baixos de l’Ajuntament però el ple municipal haurà d’autoritzar-lo

Deu anys i pròrroga de cinc

El local del Cafè de Reus s’ofereix en traspàs, poc menys d’un any després de la seva reinauguració i quan acumula tancat almenys set mesos, des del novembre del 2018. L’establiment s’ubica als números 1 i 3 del carrer Metge Fortuny, baixos del palau consistorial i, per tant, propietat de l’Ajuntament. El seu ús ha resultat polèmic pel fet que el ple va aprovar al seu moment, a proposta del govern i amb el «no» de Cs, PP i CUP, un any de carència en el pagament del lloguer, el qual xifra la quota mensual en 2.177 euros, a canvi que a l’interior de l’establiment es realitzessin obres de reforma. Aquest període va vèncer el 23 de març. Fonts municipals detallen al Diari Més que «l’Ajuntament està a l’espera de l’informe sobre les inversions que el llogater ha de fer a l’immoble previstes al contracte d’arrendament», les quals hauran de ser acreditades.En relació al traspàs del negoci, les mateixes fonts precisen que «l’Ajuntament és coneixedor de les intencions del llogater de traspassar» donat que «es va posar en contacte amb l’Ajuntament» per informar d’aquesta voluntat. De fet, «està en el seu dret de fer-ho d’acord al contracte i a la normativa», tot i que el pas, en cas d’acabar consumant-se, «hauria de ser autoritzat pel ple». En aquest escenari, l’Ajuntament es manté a l’espera dels esdeveniments.El contracte sobre aquests baixos, i les condicions que l’acompanyen, va tirar endavant «per evitar que la llicència es perdés» i el Cafè de Reus no pogués tornar a servir com a espai de restauració. L’operació, en tot cas, va rebre l’aval de la secretaria i la intervenció municipals, tal com va expressar el govern durant el ple del març del 2018, quan algunes modificacions en les condicions de l’arrendament del negoci van rebre llum verda. Llavors, el Cafè de Reus portava tancat des del gener del 2017 «arran de dificultats econòmiques», i acumulava un deute de prop de 20.000 euros en concepte de mensualitats pendents. L’establiment va tornar a obrir el 17 de juliol del 2018, sota una nova gestió, sotmès a un rentat de cara i amb un aspecte molt similar a l’anterior però un altre concepte gastronòmic. Poc més tard, al novembre, havia abaixat la persiana i des de l’exterior es podia veure un cartell que deia que «ens veiem obligats a tancar per obres al nostre establiment». Des de llavors, no ha tornat a acollir públic.El contracte, tal com es va signar, té una durada de deu anys i la possibilitat d’una pròrroga de cinc. En total, només en quotes de lloguer, l’Ajuntament va accedir a deixar d’ingressar en aquest primer any uns 26.124 euros per tal que l’establiment no perdés la seva capacitat d’acollir un espai de restauració. La tornada del Cafè de Reus va fer replantejar el mapa de terrasses del Mercadal, que des de l’hivern ha variat de nou ja sense el mateix Cafè de Reus i sense el restaurant del Gaudí Centre, el qual va tancar definitivament a principis del mes de gener deixant dos espais sense ocupar a la plaça.