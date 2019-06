Cal Massó impulsa dues residències d'artistes pioneres a Reus

Els projectes tenen una durada màxima de tres mesos i la primera estada té previst començar aquesta tardor, a l’octubre

Actualitzada 11/06/2019 a les 11:44

Inscripcions fins al dia 30

El Centre d’Art Cal Massó obre les seves portes a artistes del territori que necessitin un espai de creació i projecció. Aquesta és una iniciativa pionera a Reus. De fet, Marta Grau, tècnica del projecte, comenta que «a Reus no hi ha cap centre que ho faci i a Catalunya molt pocs tot i que hi ha molts artistes que ho necessiten».Amb aquest projecte, Cal Massó vol ser una plataforma per a la creació, producció, formació i exhibició artística multidisciplinària, concretament les arts escèniques, el teatre, el circ i la dansa, però també la música, l’escriptura i les arts plàstiques. A la vegada, Cal Massó pretén difondre, donar visibilitat i promocionar les propostes artístiques contemporànies que porta a terme. «La nostra intenció és oferir assessorament i l’espai a aquell artista que ho necessiti per donar-li una projecció i, un cop l’hagi finalitzat, exposar-lo», explica Grau.És amb l’objectiu d’apostar per la creació artística que Cal Massó obre les seves portes per convertir-se en una residència d’artistes en la qual els afortunats podran realitzar qualsevol classe d’activitat artística al centre, que té un espai diàfan de 366 metres quadrats, una sala més petita de 12 metres quadrats o la terrassa amb 73 metres quadrats. Per tant, l’artista seleccionat podrà gaudir d’aquestes instal·lacions durant tres mesos per a crear o projectar el seu treball. En un principi, només se seleccionarà un artista però, en funció del temps que tingui previst necessitar per a la seva creació, el centre podria acollir-ne més d’un, sempre sense sobrepassar els tres mesos programats de residència.Cal Massó ofereix dues residències per als artistes, una a la primavera i l’altra a la tardor. Enguany, es començarà amb la residència de tardor, una oferta a la qual les persones interessades ja poden inscriure’s seguint el formulari que hi ha a la pàgina web del Centre d’Art Cal Massó. El termini es va obrir el 10 de maig i es tancarà el dia 30 de juny. Fins al moment, el centre ja ha rebut quatre peticions d’artistes interessats en aquesta residència de tardor, que començarà a l’octubre i s’allargarà fins al desembre. L’elecció de l’artista es farà mitjançant quatre criteris: la iniciativa, el plantejament, la qualitat i l’interès.L’aposta per ajudar a créixer als artistes també pot tenir un retorn en el centre. «Donant una oportunitat als artistes també podem guanyar més reconeixement dins aquest món», argumenta Marta Grau.