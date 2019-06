Acceleren els contactes per formar un nou govern a Reus abans de dissabte

Pellicer es manté en la proposta de repetir pacte

Actualitzada 11/06/2019 a les 10:10

Pendents de CUP i ERC

A només quatre dies de la constitució del nou plenari, que es produirà aquest dissabte 15 de juny, les negociacions per formar govern a Reus acceleren sense que hagi transcendit cap entesa. La darrera candidata en comparèixer públicament va ser Noemí Llauradó (ERC) qui, dimecres passat i des del Casal Foment, s’obria a dos escenaris: un pacte amb Junts per Reus i CUP o un amb PSC i CUP, aspirant en els dos casos als quatre anys d’alcaldia. L’ANC va emetre un comunicat tot just l’endemà on avançava que consideraria un «frau» qualsevol acord que inclogués algun partit del 155, en clara referència als socialistes. I els cupaires van anunciar dues assemblees que han tingut lloc divendres i dissabte sense que la formació vulgui entrar, encara, a fer cap valoració.Junts i CUP s’exclouen mútuament i els socialistes no semblen disposats, almenys d’inici, a facilitar un govern encapçalat per Llauradó sense que Andreu Martín (PSC) toqui l’alcaldia. Al seu torn, ERC deixa fora de les seves equacions Ara Reus, «perquè no s’ha posicionat com a partit d’esquerres ni de dretes ni tampoc com a independentista o com a no independentista». Dani Rubio (Ara Reus) va mostrar-se des del primer moment favorable a la reedició del pacte que, abans del 26-M, vinculava Junts per Reus, ERC i Ara Reus. El comunicat de l’ANC sobre el rebuig al 155, en relació al qual la CUP havia signat un manifest poc abans de les eleccions, tampoc ha tingut resposta.Qui no s’ha tornat a pronunciar des del dia 30 de maig és Carles Pellicer, actual alcalde i cap de llista de Junts per Reus, que va parlar per darrera vegada des de la seu de la plaça Catalunya per lamentar que la CUP «vagi contra el votant catalanista i demani el cap de l’alcalde de l’1-O» i oferir, amb tot, «diàleg» des de fora del govern a la formació anticapitalista. La proposta d’arribar a acords en qüestions puntuals i lligades a la ciutat ja l’havia fet, abans, al PSC, però Martín ha apuntat en diferents ocasions que «no ens interessa i no la volem» alhora que assegurava estar disposat a explorar un acord amb ERC, igualment conscient que «cadascú haurà d’explicar molt bé les seves decisions i segur que hi haurà moments de dificultat, però també veig moltes oportunitats».Pellicer, que busca el tercer mandat a l’Ajuntament de Reus, no parla perquè la seva postura no ha canviat: vol repetir el pacte amb ERC i Ara Reus, «un acord avalat per la ciutadania i que ha aconseguit 20.000 vots» i la formació que encapçala no ha posat en cap moment damunt la taula la possibilitat d’entregar-lo a canvi d’assegurar la presència al govern. L’únic que està del tot clar, ja en ple compte enrere, és que, si no hi ha un acord que propici l’alternativa abans del dia 15, governarà la llista més votada. És a dir, Pellicer estrenaria mandat tot i que hagués de fer-ho, en el pitjor dels casos, en minoria, tal com ja va passar el 2015.