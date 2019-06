Xoca amb camió quan conduïa begut i sense carnet a Reus

El conductor del turisme va donar un resultat positiu de 0,85 mg/l en la prova d'alcoholèmia

Actualitzada 10/06/2019 a les 10:13

Un veí de Reus de 36 anys es va veure implicat en un accident, la matinada d’ahir diumenge 9 de juny, quan circulava amb un cotxe per la ciutat sota els efectes de l’alcohol i sense haver obtingut mai el carnet de conduir. La Guàrdia Urbana de Reus ha obert diligències judicials contra l’home per un delicte contra la seguretat del trànsit.Els fets es van produir cap a les 3.35h d’ahir diumenge, quan un turisme Renault Megane va col·lidir amb un camió DAF FTX. Agents del cos policial de Reus es van traslladar al lloc i li van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor del cotxe, un veí de la ciutat de 36 anys, que va donar un resultat positiu de 0,85 mg/l d’alcohol en aire aspirat. Això significa que l’home triplicava la taxa d’alcoholèmia permesa, marcada en 0,25 mg/l. A més, els policies van comprovar que l’home mai havia obtingut el permís per conduir.Per tot això, els agents van instruir diligències judicials contra el conductor del cotxe per un delicte contra la seguretat del trànsit. Tant l'home denunciat com el conductor de camió, un veí de Nulles de 27 anys, van resultar il·lesos en l’accident.