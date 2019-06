Roben la tanca d'un espai d'esbarjo per a gossos de Reus

L’Ajuntament ha precintat aquesta zona, situada al carrer Vilafranca, però s’hi pot accedir

Actualitzada 10/06/2019 a les 09:27

Reus disposa de diversos pipicans i zones d’esbarjo per a gossos repartits per la ciutat, però els usuaris d’almenys una de les zones no estan contents amb aquest espai.Es tracta del parc per a gossos que hi ha al carrer de Vilafranca del Penedès, que consta de 2.000 metres quadrats. Les persones que porten allà els seus animals denuncien que fa temps que van robar part de la tanca que envolta el parc deixant-lo així obert. «Fa un mes i mig que porto els meus gossos a la zona i això continua sense arreglar-se», denuncia una de les persones. La falta de tanca a la zona burla l’objectiu de la creació d’aquestes zones d’esbarjo, que és que els gossos puguin córrer i jugar lliurement sense inconvenients, ja que tenen un espai delimitat per a ells. Per tant, amb l’eliminació d’aquesta tanca els animals poden sortir del recinte delimitat, un fet perillós si es té en compte que pel costat de l’espai hi passen els trens. És a dir, ara mateix, i des de fa uns mesos segons els usuaris, els animals o qui vulgui poden accedir a les vies del tren amb el risc que això comporta.És per això que el consistori ha tancat la porta d’accés en la qual hi ha un cartell avisant que «el parc romandrà tancat per reparació de la tanca metàl·lica», tot i que alguns propietaris d’animals hi continuen anant. Els usuaris habituals estan molt molestos amb l’Ajuntament i recriminen que «per posar multes per poc civisme als nostres animals sí que actuen ràpid però per a reparar un espai destinat a ells no». «Lamentablement, els amos de les mascotes som el blanc perquè ens posin multes, però no per a tenir les instal·lacions adequades i cuidades», comenta un altre dels usuaris que afegeix que «almenys, amb els diners de les multes i del cens, els podrien dedicar als pipicans».