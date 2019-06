Reobren aixetes i dutxes del Sant Joan, sense rastres de legionel·la

Un nou test negatiu permet l’Hospital aixecar les restriccions en l’ús d’aigua que, des del maig, s’aplicaven a àrees amb pacients immunodeprimits

Actualitzada 10/06/2019 a les 08:29

L’any 2017 va afectar tot l’edifici

L’Hospital Sant Joan de Reus ha aixecat aquest divendres, dia 7 de juny, les restriccions en l’ús de l’aigua que venia aplicant arran d’un positiu de legionel·la detectat durant els darrers controls rutinaris al circuit de l’edifici, tal com concreten fonts del centre sanitari al Diari Més. A finals del passat mes de maig, la Comissió de Malalties Infeccioses havia ordenat tancar les aixetes i dutxes dels pacients immunodeprimits en dues de les sis àrees d’hospitalització. Els resultats de les últimes proves realitzades a les instal·lacions del Sant Joan, tal com precisen les mateixes fonts, «han estat negatius» i, per això, «s’han pogut retirar les mesures preventives» a l’equipament, que torna a disposar d’aigua corrent en totes les àrees.El positiu de legionel·la va donar-se en un entre els 32 punts que havien estat sotmesos a revisió durant una anàlisi recent. En aquestes dues àrees d’ingrés amb pacients que tenen debilitat immunològica, la prohibició de l’ús d’aigua sanitària s’ha allargat durant almenys quinze dies. La resta de zones de l’Hospital no s’haurien vist afectades per les restriccions. La mesura es va prendre amb caràcter preventiu, sense que hi hagués cap pacient infectat i com a part del protocol que es posa automàticament en marxa quan es produeix una situació d’aquest tipus. Des de llavors, el centre hospitalari es trobava pendent de noves mostres, que són les que s’han rebut ara i el negatiu de les quals ha permès que l’aigua tornés a rajar.Un cas molt similar va tenir lloc a l’Hospital de Reus el març del 2017, quan un positiu de legionel·la va deixar sense subministrament, en aquella ocasió, el total de les dutxes del centre i també les fonts ornamentals però no les aixetes, durant prop de vint dies. El sistema de conducció d’aigua sanitària sotmet periòdicament diferents punts de les canonades a tests, seguint la normativa vigent per a aquest tipus d’equipament, per assegurar l’absència del bacteri.Al 2017, es va dur a terme al circuit una intervenció denominada xoc tèrmic i que consisteix en fer córrer aigua a temperatures elevades a través del sistema per eliminar la legionel·la. Només es va tancar l’aigua a les dutxes pel fet que, tal com es va explicar llavors, és la forma dispersa com l’aigua surt del difusor el que propiciaria que la legionel·la es pogués contagiar, si n’hi hagués. Això no es dóna de la mateixa manera en les aixetes perquè no generen gotes. La higiene dels pacients del Sant Joan va quedar en tot moment garantida amb alternatives com l’ús d’esponges sabonoses.