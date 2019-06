Detingut per vendre heroïna en ple carrer a Reus

La Guàrdia Urbana investigava l’home des de feia setmanes

Actualitzada 10/06/2019 a les 11:38

La Guàrdia Urbana de Reus va detenir el passat divendres, 7 de juny, un veí de Castelló de la Plana de 50 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els agents del cos policial municipal ja feia setmanes que investigaven l’individu, el qual va ser arrestat en enxampar-lo venent marihuana a la via pública.La detenció és fruit del treball de la Unitat d’Investigació (UDI) de la policia municipal, la qual ja tenia identificat l’home per distribuir substàncies estupefaents de manera habitual. Fins ara, però, la Guàrdia Urbana havia pogut enxampar el detingut en el moment de cometre el delicte. La investigació es va poder tancar el passat divendres, quan membres de la UDI van identificar l’home en el moment de la venda de la droga, a la cantonada del passeig Prim amb el carrer d’Odonell. En el moment de la detenció, els agents van comissar la substància venuda i es va comprovar que era heroïna.La Guàrdia Urbana va traslladar inicialment el detingut a la Comissaria de la Guàrdia Urbana i posteriorment el van lliurar, junt amb les diligències, al cos dels Mossos d’Esquadra.La Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana ja va detenir, el passat 28 de maig , una altra persona, un veí de Reus de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. En aquell cas, el detingut era conegut perquè distribuïa substàncies estupefaents desplaçant-se en bicicleta en diferents punts de la ciutat.