L’edifici incorporarà un vestíbul amb terminals automàtics per enviar i rebre paquets les 24 hores i farà un lloc al col·leccionisme

Actualitzada 10/06/2019 a les 11:03

Apartar els formularis impresos

L’oficina de Correos de la plaça de la Llibertat viurà obres de remodelació «per tal d’adaptar-la al nou concepte d’establiment» amb una inversió d’1.362.403 euros, IVA inclòs, tal com detallen al Diari Més fonts de l’empresa pública. Els treballs, que s’iniciaran «aviat», tenen una durada prevista d’uns 10 mesos i s’emmarquen en el propòsit de Correos de «reinventar el sistema de negoci de la nostra extensa xarxa de 2.400 punts». En el cas concret de Reus, el projecte de reforma de l’oficina principal de la ciutat «ha estat dissenyat per millorar l’atenció i l’accessibilitat dels serveis postals als ciutadans, oferint-los un espai modern i amable on poder realitzar les operacions amb més comoditat i agilitat». Una vegada hagin quedat enllestides les feines, aquesta es convertirà en «una de les oficines més modernes de Catalunya».La transformació de l’interior de l’edifici «comportarà un canvi substancial del concepte d’establiment, que evolucionarà de ser una oficina postal tradicional a esdevenir una botiga comercial». El número 12 de la Llibertat comptarà amb «la denominació Tu Correos, on tot s’orienta a millorar l’experiència dels usuaris, facilitant-los un tracte diferenciat, una atenció més ràpida, nous articles que podran variar en funció de la seva opinió i acceptació i la disponibilitat de determinats serveis durant les 24 hores del dia i set dies a la setmana».La principal novetat a l’oficina, però, serà «la simplificació de processos i l’eliminació de formularis impresos» per «afavorir que els clients puguin decidir per ells mateixos la seva compra o bé preparar els enviaments i tramitar-los mitjançant l’ús de tauletes tàctils que es trobaran al seu abast», segons precisen les mateixes fonts. L’atenció dels empleats «i, molt especialment, la benvinguda al client de la nova figura de l’ambaixador postal» volen servir per «facilitar orientació i assessorament des del primer moment» a qui entri a l’oficina per dur a terme qualsevol moviment.A més, Correos pretén «afavorir l’autoservei» a aquest espai amb la instal·lació d’expositors que mostraran «tota una àmplia gamma d’articles ordenats per àrees temàtiques: telefonia i accessoris, consumibles de papereria, llibres, jocs i un espai dedicat a la filatèlia i al col·leccionisme», entre altres.A l’oficina de la llibertat es crearà un «espai 24/7» que tindrà forma de «vestíbul accessible als clients les 24 hores del dia, set dies a la setmana» i on «es trobaran disponibles serveis com la recollida de correspondència d’apartats particulars i els terminals CityPaq, que possibilitaran enviar o rebre paquets a qualsevol hora» tot i que l’oficina no es trobi en aquell moment dins el seu horari d’obertura habitual al públic.Correos està portant a terme un procés de conversió de la seva xarxa d’oficines en «centres multiservei on la ciutadania pugui fer més operacions en menys temps». És per aquest motiu, segons apunten des de l’empresa pública, que a l’oficina principal de Reus «els clients podran també comprar embalatges ecològics o sobres ja prefranquejats, recarregar el mòbil, enviar Diners en minuts a qualsevol país del món, comprar entrades a espectacles o, fins i tot, pagar els seus rebuts del gas, l’electricitat, el telèfon» o altres subministraments diversos.L’ampliació de serveis que, progressivament amb l’activació de les obres, tindrà lloc a l’espai de la Llibertat, s’emmarca en un pla global que tira endavant ara «per millorar l’accessibilitat dels serveis postals als ciutadans, oferint-los més disponibilitat i proximitat».