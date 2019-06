La 'Reus viu el vi' supera el seu rècord històric

L’esdeveniment incrementa en un 20% el seu registre d’activitat

Actualitzada 09/06/2019 a les 18:42

La Reus Viu el Vi 2019 serà històrica. A poques hores del seu tancament definitiu, l’onzena edició de la fira de les Denominacions d’Origen de l’àmbit territorial de la Cambra ha batut el seu propi rècord incrementant en un 20% la seva activitat en relació a les últimes edicions, quan semblava que el certamen hagués tocat sostre atenent les limitacions d’espai de la Plaça Llibertat i el propi calendari de la fira, circumscrit, únicament, a tres jornades. Enguany, en canvi, s’han superat totes les previsions. Les jornades de divendres i dissabte han estat multitudinàries. I la vermutada del Vermut de Reus, iniciada l’any passat per donar activitat al recinte durant els matins de dissabte i diumenge, ha doblat les xifres d’assistència i tastos despatxats en relació a l’any passat.En gran mesura l’organització d’aquesta fira ha estat definida per l’antic comitè executiu de la Cambra atenent que el canvi de Plenari es va produir a finals de maig.El President de la Cambra, Jordi Just, ja ha apuntat que per la propera edició s’introduiran canvis estratègics amb l’objectiu, entre d’altres, d’evitar les aglomeracions que es produeixen a les hores punta i buscar nous espais expositius adjacents a la plaça. «La Reus Viu el Vi és una de les fires amb més capacitat d’atracció de tot Catalunya. I aquest és un actiu que hem de preservar» ha apuntat Just, tot afirmant que «encara hi ha marge de millora i que, per tant, intentarem buscar fórmules imaginatives que permetin dotar-la de més atractius mantenint l’interès del públic objectiu que, com enguany, ha omplert la fira».El President de la Cambra també ha volgut agrair la dedicació, durant aquests darrers anys, del Director de la Fira, Carles Tubella, que serà rellevat per Marta Domènech durant l’edició del 2020, que ja ha apuntat les sinergies de la Reus Viu el Vi amb els fluxes enoturístics de les comarques de l’interior (Priorat, la Terra Alta i Conca de Barberà) o potenciar la projecció a nivell de país com a reptes de futur d’aquest consolidat esdeveniment.La Reus Viu el Vi és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus, amb el suport de l’Ajuntament de Reus i el patrocini de Vermut Miró.