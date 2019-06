L’agrupació sobiranista reclama un govern municipal «netament republicà i independentista», sense 155, i «compromès amb la democràcia»

Actualitzada 07/06/2019 a les 10:18

Assemblea cupaire

Alternativa a Pellicer

L’ANC Reus per la Independència reclama que es conformi «un govern netament republicà i independentista que es comprometi en la defensa de les llibertats i la democràcia». En un comunicat, l’agrupació sobiranista concreta que «seria un frau al conjunt de l’independentisme» que, en algun cas, «Junts per Reus, ERC o CUP pactessin la conformació del govern municipal amb partits del 155», en referència al PSC.El posicionament l’avala «haver pogut constatar que el nombre de regidors que tenen els partits independentistes i republicans ha augmentat en conjunt, de tal manera que el perill d’un pacte dels partits del 155 ha desaparegut totalment» per la caiguda de Cs i la desaparició del PP, que per primera vegada no tindrà representació al nou plenari. És «amb aquesta nova realitat» que l’ANC veuria «un frau» en la suma amb formacions no independentistes.Cenyir-se a aquest punt de vista desactivaria de ple almenys una de les diverses fórmules que, fins al moment, s’han posat damunt la taula, la que va plantejar ERC aquest mateix dimecres i que implica configurar un pacte amb la presència de CUP i PSC. En la seva primera compareixença pública després del 26-M, a l’equador del període de negociacions i des del Casal Foment, la candidata republicana Noemí Llauradó va perfilar els seus «dos escenaris possibles i sòlids»: un acord «republicà i independentista» on associar-se amb Junts per Reus i CUP, i un d’«esquerres» amb PSC i CUP.Tot i que aquesta última no és l’opció preferida, sí que va plantejar-se com una de viable. Llauradó va anunciar la voluntat de programar dues trobades a tres bandes, en aquest sentit, al llarg de la present setmana i el propòsit de fer pública una postura final la setmana vinent. La investidura del nou alcalde es produirà el dia 15.Al seu torn, els cupaires, que en un primer moment havien deixat la porta oberta a una equació d’esquerres i on la presència del PSC no fos un problema, van acabar tancant-la poques hores després a través d’un comunicat emès divendres passat i han reiterat en diverses ocasions que «no volem Pellicer». La CUP havia donat «suport total» a un manifest fet públic per l’ANC abans de les eleccions el qual, entre els seus punts, incloïa «la implementació de la república catalana» i on es demanava «els partits independentistes que no pactin cap formació de govern municipal amb els partits que van donar suport al 155, sinó que pactin entre ells».L’assemblea de la formació anticapitalista convoca avui al Casal Despertaferro una «trobada amb el moviment independentista i amb els moviments socials i culturals reusencs» per abordar «la situació generada al voltant dels possibles pactes de govern». A més, demà, es reunirà amb el conjunt de les organitzacions de l’esquerra independentista de Reus. El motiu de les trobades és «valorar conjuntament la funció de la CUP, no només per valorar el context actual amb la conformació d’un nou govern municipal, sinó també per valorar quin ha de ser el paper de la CUP els propers quatre anys, la seva utilitat i què pot aportar la relació habitual entre la candidatura de l’esquerra independentista i els diferents espais polítics, socials i culturals de la ciutat».Durant la campanya, «la CUP ha apostat per defensar una alternativa al govern de Pellicer en clau republicana fent valdre que el conjunt de vots de la CUP i ERC avalen un nou govern nítidament independentista», tal com apuntaven ahir els cupaires en una nota. Ni ERC, ni PSC ni la CUP s’han pronunciat sobre el comunicat de l’ANC. Junts per Reus, tot i que no un pacte, havia ofert al PSC «acords puntuals en qüestions de ciutat» que els socialistes van rebutjar ja la setmana passada. L’ANC emplaça ara «els diversos actors de l’independentisme a treballar per eixamplar la base independentista i republicana» alhora que apunta que «la millor manera de fer-ho és desenvolupant polítiques socials que permetin fer arribar els beneficis de la república al conjunt de la ciutadania».