L'Ajuntament de Reus organitza accions de prevenció del càncer de pell a les portes de l'arribada de l'estiu

Actualitzada 07/06/2019 a les 17:06

La regidoria de Salut de l’Ajuntament de Reus, a través de l’Escola Oberta de Salut Doctor Frias, organitza dues accions de prevenció del càncer de pell a les portes de l’arribada de l’estiu i amb major risc per a la ciutadania atesa l’exposició al sol de les persones.La primera de les iniciatives serà una xerrada el dia 11 de juny, a partir de les 9:00 h, que es farà al Casal de les Dones. Sota el títol Protecció solar, com protegir-nos del sol es farà una jornada de prevenció del càncer de pell, en la qual un dermatòleg realitzarà, de manera gratuïta, una revisió de la pell per detectar possibles anomalies.La jornada l’organitza Fundació Agrupació i cal fer reserva prèvia entrant a l' enllaç D’altra banda, el dia 12 de juny es farà una segona acció a la plaça de Prim, on s’instal·larà durant tot el dia una carpa d’informació sobre la protecció solar. Aquesta iniciativa l’organitza el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona i s’informarà sobre quina és la millor manera de protegir la pell, a banda que es practicaran les determinacions necessàries per aconsellar el tipus de fotoprotecció per a cada persona (hidratació, índex de melanina, fototip...). Durant el matí, professionals de farmàcia atendran personalment les consultes dels ciutadans i aclariran tots els dubtes que puguin sorgir per protegir la pell de l’acció del sol.