Fins a 14 dels 16 paradistes es queden al Carrilet en acabar la concessió

Gairebé tots han signat un lloguer amb Reus Mobilitat i Serveis fins al juny del 2021 i continuaran mentre el mercat es reinventa

Actualitzada 06/06/2019 a les 20:48

Projecte de transformació física

Compatibilitzar serveis i canvis

Un total de 14 dels 16 paradistes que actualment treballen al Mercat del Carrilet s’hi quedaran, en règim de lloguer, una vegada hagin expirat les seves concessions, que acaben a finals d’aquest mateix mes de juny. Els lloguers, que s’han plantejat per no aturar l’activitat en el procés de canvi de model en què està immers l’equipament, romandran vigents entre juliol del 2019 i juny del 2021, dos anys. Els dos paradistes restants, tal com detallen fonts municipals, tenen opció encara de signar un arrendament igual que han fet els altres i també poden traspassar el seu espai abans del dia 30 de juny.Reus Mobilitat i Serveis manté en marxa, segons concreten les mateixes fonts, el període de consultes amb diferents cadenes de supermercats que va activar l’estiu passat per conèixer la viabilitat de la construcció i gestió d’un nou Mercat del Carrilet. En aquest sentit, i a través dels lloguers, «s’ha treballat perquè els paradistes puguin continuar al mercat mentre dura el procés». No està clara, de moment, la ubicació que ocuparien si el Carrilet acaba anant a terra per aixecar-ne un de nou, tenint en compte que el procés no ha assolit encara aquesta fase.Els contactes amb operadors tenen lloc «emmarcats en el projecte municipal d’intervenció, millora i transformació física i comercial del mercat i el seu entorn» i «estan oberts a totes les empreses interessades en participar en els futurs procediments de licitació de la projecció, la construcció i l’explotació del nou equipament». En especial, amb tot, les consultes van adreçades «als operadors d’autoserveis o a supermercats ubicats en equipaments públics, particularment en mercats municipals».Aquest període de contactes havia de finalitzar el 28 de febrer però els terminis van ampliar-se. En aquell moment, des de l’Ajuntament explicaven que la decisió es va prendre per incrementar el marge davant l’interès de diferents operadors en conèixer detalls sobre aquest projecte. I és que les fórmules amb què podria acabar-se consumant l’entrada d’un supermercat al Carrilet són múltiples. El plec que regeix les consultes recull que «en aquests temps, resulta gairebé imprescindible, a l’hora de configurar un mercat municipal, la presència d’un supermercat que complementi l’oferta de les parades especialitzades tradicionals i que actuï com a motor i pol d’atracció dels potencials clients del mercat».Entre els àmbits que es tracten en el sondeig hi ha l’alternativa de participar del finançament del mercat que es construeixi i fer-ho a través d’un contracte de concessió d’obra que inclogui l’aixecament de l’edifici i l’explotació del supermercat, però també l’opció d’entrar a la gestió integral del mateix mercat, incloses les parades minoristes. De la mateixa forma, s’aborden les particularitats dels locals per la implantació dels operadors: superfície de sales de venda i de les instal·lacions complementàries o configuracions físiques de l’establiment.La Junta de Govern, el 6 de juliol del 2018, va autoritzar a Reus Mobilitat i Serveis a «formalitzar contractes d’arrendament amb els actuals titulars de les parades del Mercat del Carrilet per tal de compatibilitzar, en la mesura del possible, el servei que ofereix l’esmentat mercat amb la realització i la tramitació del conjunt d’actuacions necessàries per a la definició i, si s’escau, execució del nou Mercat del Carrilet». El 12 d’abril del 2019, i tenint en compte que «alguns paradistes i diferents membres del Consell d’Administració han plantejat la possibilitat d’arrendar a tercers les parades existents», la mateixa Junta de Govern va acceptar que els paradistes que volguessin poguessin, al seu torn, llogar la seva parada a un tercer per «mantenir l’ocupació i el mix comercial actuals».