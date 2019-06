En l'incident no s'ha hagut de lamentar cap ferit

Actualitzada 07/06/2019 a les 18:49

L'Avinguda Països Catalans de Reus ha estat tallada durant la tarda de divendres pel despreniment de part de la façana del balcó del quart pis del número 22. Els Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per tal de sanejar-la i han retirat la part afectada.La via ha estat tallada per facilitar les tasques de sanejament i en l'incident no s'ha hagut de lamentar cap ferit.