Repararan fissures aparegudes al sostre de l'Escola Oficial d'Idiomes

Afectacions a la biga d’una de les aules de l’edifici obliga a intervenir per reforçar l’estructura

Actualitzada 05/06/2019 a les 21:31

La Diputació de Tarragona invertirà uns 13.600 euros en portar a terme reparacions a l’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes, localitzat al passeig de la Boca de la Mina i del qual una part està cedida a la Generalitat. En una de les aules han aparegut esquerdes que, tal com detalla el projecte que guiarà les necessàries reformes, afecten elements estructurals de l’immoble.El problema es localitza en un dels espais que estaven destinats a ús docent i també a l’exterior, en un dels murs. Després de diverses visites, en què es van realitzar un seguit de prospeccions per avaluar l’abast de les fissures, s’ha decidit que cal executar una intervenció per reforçar l’estructura. Fonts de la Diputació consultades precisen que els treballs es posaran en marxa properament i que es tracta d’una qüestió puntual.El projecte preveu la substitució funcional de la bigueta de formigó que es troba afectada en aquesta aula concreta i la col·locació, en el seu lloc, de dos nous perfils metàl·lics que estaran units amb platines entre ells. També es preveu el cosit del mur del formigó i la seva fonamentació. I és que les deficiències aparegudes a la bigueta havien generat forats i despreniments del sostre, tal com es pot apreciar en les imatges que acompanyen el projecte i que mostren l’estat de la sala on la Diputació actuarà. Els perfils metàl·lics que s’instal·laran quedaran revestits amb plaques de cartró guix resistents al foc. Finalment, es repintarà la zona que hagi quedat inclosa dins l’abast de les obres. La superfície on hi ha contemplada la intervenció per reemplaçar aquesta biga és de 56 metres quadrats.Dels 13.600 euros que costarà la reparació, prop de 9.500 es destinaran a la compra de material. Les fissures van ser detectades durant la realització de tasques de manteniment per part de la Generalitat. A finals del mes de maig es va tancar el període obert per la Diputació perquè qualsevol empresa pogués optar a la realització dels treballs, l’execució dels quals s’allargarà durant un mes.